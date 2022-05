Hospital de Clínicas: más del 40% de los nacimientos todavía son por cesárea

El parto respetado está reglamentado mediante la Ley 25.929, que entró en vigencia en el año 2005.

El Hospital de Clínicas José de San Martín, en la semana del parto respetado, informó este lunes quey que "y "la elección de un acompañante si lo desea durante todo el proceso hasta el nacimiento de su hijo".El parto respetado comienza con el ingreso de la paciente al centro de salud y está reglamentado mediante la Ley 25.929, que entró en vigencia en el año 2005, detalló la institución, y"La diferencia entre esta forma de atención y la manera en que se realizaba previamente es que no se tenía en cuenta el deseo materno y toda la atención se basaba en la decisión del equipo de salud", resaltó Darío Didia, jefe de la División Obstetricia del Hospital de Clínicas."El parto respetado marca una clara diferencia y no da a lugar ninguna posibilidad de ejercer violencia obstétrica hacia la paciente, ni física, ni verbal, ni emocional, que en otros tiempos en algunos centros tanto privados como estatales ha recibido a la mujer durante el trabajo de parto", dijo el especialista.Sin embargo, a pesar de este marco legal que propone soluciones a la situación de muchas mujeres que enfrentan un embarazo en situaciones de vulnerabilidad, el hospital alertó que todavía hay varios indicadores que alertan sobre la necesidad de seguir trabajando intersectorialmente para mejorar la salud de la mujer y del recién nacido: elevado porcentaje de cesáreas; accesibilidad cultural y económica; educación y atención en salud reproductiva pre-concepcional, prenatal perinatal y postnatal; alta tasa de embarazo adolescente; abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, entre otras., detalló Didia.Y agregó que la ley de parto respetado se encuentra en línea con la Ley 27.611 de los 1.000 días del recién nacido."Desde nuestra institución esperamos poder satisfacer los deseos de nuestras pacientes teniendo en cuenta no solo sus expectativas con respecto al parto, sino también en el cuidado de la salud del binomio madre-hijo", sostuvo.Por último, Didia explicó que también existe un porcentaje de pacientes con algún tipo de patología obstétrica que puede implicar riesgos, por lo que las decisiones corren por cuenta de los profesionales de la salud "siempre dando explicaciones sobre los motivos por los cuales se toman conductas distintas y buscando la comprensión y aceptación de las madres con el objetivo de no descuidar la salud madre-hijo", concluyó.