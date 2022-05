Quince alumnos fueron internados por una intoxicación en una escuela

Colegio Divina Providencia, CABA. Foto: Facbook instituto divina providencia.

del barrio porteño de Saavedra tuvieron que ser hospitalizados por una iinformaron fuentes del Gobierno porteño, que indicaron que aún no fue identificado el origen del incidente.El hecho ocurrió en la escuela situada en Arias 2915, adonde llegaron las ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de un servicio privado, que derivaron a los estudiantes a los hospitales Zubizarreta, Tornú y Pirovano con mareos, cefaleas y vómitos.A través de un comunicado, el Gobierno porteño indicó que "todos están fuera de peligro", en tanto que en el lugar permanecían esta tarde personal de, tarea para la cual también se solicitó la presencia de la empresa Metrogas ante la posibilidad que fuera monóxido de carbono.En ese marco, señalaron que la Agencia Gubernamental de Control, a cargo de las inspecciones en los colegios de gestión privada, realizó la última visita al establecimiento el 17 de febrero de 2022 y agregaron queSegún los relatos de familiares que se acercaron a la escuela, la intoxicación se dio en las aulas situadas en el primer piso del edificio, donde cursan alumnos de quinto año, no obstante también afectó a los estudiantes del primer año.Tras los primeros reportes de alumnos afectados, se procedió a laa una plaza cercana del barrio, y se convocó a la Brigada de Emergencias Especiales de Bomberos de la Ciudad y del SAME.Desde Bomberos de la Ciudad indicaron, en declaraciones a la prensa, que "en principio, se pudo descartar que fuera una emergencia o materiales peligrosos y se centró el trabajo en los estudiantes de la primera planta"., dijo un oficial de Bomberos, que agregó que la empresa Metrogas está "trabajando en el control de las instalaciones".