Advierten sobre demoras en turnos para vacunación de adultos mayores en CABA

Aseguran que algunos mayores no recibieron aún la tercera dosis.

La infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano, consideró "escandaloso" la situación de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a la campaña de vacunación contra el coronavirus y, también, "con la vacunación en general", y señaló que "hay personas de 80 años a las que recién ahora les está llegando el turno para la segunda dosis" de la inmunización contra la Covid-19.



"No están vacunando. Están llevando a la gente a vacunarse con turnos y no llegan los turnos. Entonces tenés gente de 80 años que recién ahora le llega el segundo turno. Es una vergüenza", aseveró la médica en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM La Patriada.



Allí, destacó la necesidad de "garantizar la vacunación" luego de afirmar que "en la ciudad de Buenos Aires realmente es escandaloso lo que está pasando con las vacunas de Covid y con las vacunas en general".



Por otro lado, advirtió sobre el aumento en los casos positivos de Covid-19 registrados en las últimas semanas, aunque de "menos gravedad".





El reporte semanal

Este domingo, el Ministerio de Salud de la Nación reportó 33.989 nuevos casos de coronavirus y 47 muertes en la última semana, lo que representa un aumento del 92,61 % de contagios con respecto al domingo anterior, cuando se habían registrado 17.646 positivos.En la ciudad de Buenos Aires, en tanto,el doble de contagios (100,16%) con respecto a la semana pasada (6.448)."Nosotros estamos ya hace rato viendo de a poquito levantarse los casos, que era lógico", indicó Piovano.Sobre esto, explicó que "las infecciones y las vacunas no nos confieren una inmunidad capaz de cortar la circulación o las nuevas infecciones", por lo que remarcó que "el virus va a seguir circulando".Sin embargo, tambiénEn este sentido, informó que en la actualidad, pese a la suba en el número de personas infectadas, "hay proporcionalmente muchísimos menos casos de gravedad"."Creo que lo que nos espera es volver a tener olas con mayor o menor velocidad o profundidad en el tiempo, pero cada vez con menos casos de gravedad y cada vez con menos mortalidad", remarcó la infectóloga del Hospital Muñiz.Además alertó sobre otros virus que circulan actualmente en el país: "Tenemos gente internada gravemente por la gripe. En algunos lugares del país están colapsados los sistemas sobre todo en el área de pediatría, por estos casos en los chicos", indicó.En cuanto a las recomendaciones dirigidas a la población, la profesional destacó la importancia de mantener los cuidados, sobre todo con las personas mayores, y garantizar la vacunación."Tenemos que tener conciencia que lo que uno determina para su propia conducta tiene una repercusión sobre lo que le pasa al resto", sostuvo Piovano.