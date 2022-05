"Si formáramos en salud para acompañar partos en vez de intervenir, avanzaríamos mucho"

Mariana Larroque, diputada del Frente de Todos.

El marco legal

La Ley de Protección del Embarazo y del Recién Nacido establece el derecho de las personas gestantes a ser informadas sobre las distintas intervenciones médicas .

"Tenemos una ley nacional desde 2004, pero es de muy bajo cumplimiento"

Determina que quienes gesten tienen derecho al parto natural y respetuoso en cuanto a su tiempo biológico.

A tres días de que la Cámara de Diputados bonaerense diera media sanción a un proyecto de su autoría que promueve el parto humanizado , Mariana Larroque (Frente de Todos) destacó que se "avanzaría muchísimo" en materia de respeto a los derechos de las personas gestantes si se formara "a los equipos de salud para acompañar partos en vez de intervenir" en ellos.El jueves pasado la Cámara aprobó el Plan Provincial Estratégico de Parto Respetado, una iniciativa de la legisladora, que se propone como complemento de la Ley Nacional N° 25.929 y cuyo propósito es lograr su aplicación en todo el territorio del distrito., en pleno comienzo de la pandemia,un proyecto de adhesión a la nacional y el plan Estratégico Provincial de Parto Respetado."Tenemos una ley nacional desde 2004, pero es de muy bajo cumplimiento. Primero trabajamos en la adhesión porque, aunque parezca mentira, muchas instituciones argumentaban que no tenían por qué cumplir una ley a la que la provincia no estaba adherida", señaló la diputada en diálogo con Télam. Agregó que en aquel entonces Buenos Aires era una de las tres jurisdicciones que no había adherido a la norma nacional.establece el derecho de las personas gestantes a ser informadas sobre las distintas intervenciones médicas y al ser tratada con respeto, garantizando su intimidad y teniendo en cuenta sus pautas culturales.Además, determina que quienes gesten tienen derecho al parto natural y respetuoso en cuanto a su tiempo biológico, evitando prácticas invasivas y el suministro de medicación sin justas causas; y a estar acompañada por una persona de su confianza durante el parto y el posparto."Sabíamos que con la adhesión no alcanzaba porque a pesar de estar aprobada desde el 2004, reglamentada desde 2015, la violencia obstétrica seguía siendo ejercida y en la pandemia se recrudeció", explicó la diputada.En paralelo presentó, el cual reafirma los principios de la Ley Nº 25.929 y propone crear una mesa en el ámbito del Ministerio bonaerense de Salud, la cual deberá articular políticas en la materia con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, asociaciones y colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil, la comunidad científica y otros actores.El jueves, tras su aprobación en la Cámara de Diputados,es que sea un espacio de consulta, discusión y generación de propuestas y protocolos para el desarrollo e implementación del Plan, así como un lugar que asista y capacite en género a todos los equipos de salud y al personal de las instituciones sanitarias. Y que propicie estrategias comunitarias territoriales de acompañamiento.Larroque destacó la importancia de "escuchar la voz de quienes están todos los días ahí llevando adelante los partos, los nacimientos, yendo a parir".Precisó que hasta ahora se desarrollaron diez foros en diez regiones sanitarias y que el próximo viernes, en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, se realizará el último."La experiencia fue muy enriquecedora y de todo el recorrido sacamos aportes específicos", dijo y enumeró que se planteó la necesidad de que se elaboren protocolos para la atención de los partos en situaciones carcelarias, para personas con discapacidad, para personas pertenecientes a comunidades indígenas, para adolescentes y paras situaciones de muerte perinatal.Larroque, que actualmente preside la comisión de Políticas Sociales, consideró que en las instituciones se necesitan generar "entornos donde la persona que va a parir se sienta sostenida, acompañada, que sienta no están apurados, que hay tiempo y que hay gente capacitada monitoreando para que nada salga mal".