Dos escritoras debatieron acerca de violencia de género y literatura

Claudia Aboaf y Luciana de Mello con la moderación de la editora de Género y Diversidades de la Agencia Télam, Silvina Molina. Foto: Raul Ferrari.

Las autoras

Luciana De Mello (centro) estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y asistió al taller de narrativa de Guillermo Saccomanno. Foto: Raul Ferrari.

Las autoras y Silvina Molina dialogaron en torno de la consigna "La literatura como espacio de denuncia y reparación". Foto: Raul Ferrari.

El evento tuvo lugar en el marco del ciclo "Télam en la Feria del Libro". Foto: Raul Ferrari.

El abordaje literario de la problemática del abuso y la violencia de género fue el eje temático en un diálogo que la ficción como dispositivo para contar el abuso sin una mirada romantizada ni ajena a exponer esa violencia.El evento tuvo lugar en el marco del ciclo "Télam en la Feria del Libro" que se desarrolló en el predio Rural de Palermo, donde participaron las escritoras Claudia Aboaf y Luciana de Mello con la moderación de la editora de Género y Diversidades de la Agencia Télam, Silvina Molina.Bajo el título "La literatura como espacio de denuncia y reparación" la charla fue seguida por numerosos visitantes de la feria que a las 18 se concentraron en el pabellón de Télam para participar de la actividad."¿Qué permite alumbrar la literatura, la ficción en torno a estas problemáticas?, ¿Cómo intervinieron los feminismos, la visibilización de la violencia de género, en estas narrativas? o ¿Puede la literatura mostrar el dolor, narrar lo imperdonable?" fueron algunos de los disparadores puestos en juego durante el encuentro.Claudia Aboaf es astróloga e investiga la relación de los astros con artistas y escritores, como Xul Solar o Borges. Escribió las novelas "Medio grado de libertad" (2003), "Pichonas" (2014), "El Rey del Agua" (Alfaguara, 2016) y "El ojo y la flor" (2019).Además, es una de las impulsoras del colectivo de escritoras argentinas por el derecho a decidir e integra la Unión de Escritoras y Escritores, que viene creciendo hace tiempo y se propone ampliar derechos para autores y autoras.En "El ojo y la flor", Aboaf cierra la trilogía que comenzó en "Pichonas" trazando el peregrinaje que lleva a las hermanas Juana y Andrea a su reencuentro tras muchos años de distanciadas y sigue con "El rey del agua", el trasfondo de un escenario distópico de capitalismo extremo donde suma segregación y migración forzada.Aboaf consideró que "la literatura no tiene como destino la denuncia" de un caso de violencia o abuso ya que "como parte de nuestro paisaje para escribir está la violencia y eso incluye el abuso de las infancias aunque no es el tema central"."Busco visibilizar y tender un puente sensible con el lector en las cosas que conmueven, la denuncia es del ámbito judicial, pero en el ámbito de la lectura se puede entrar a zonas más complejas y difíciles, aprovecho ese puente para abordar temas que son un todo y para los que puedo elegir la crudeza", detalló."Yo misma me metí en el brete de encontrar un lenguaje para llegar al lector con el horror y la crudeza en un proceso que fue muy doloroso" relató Aboaf con relación a la instancia en la que decidió narrar ese abus, ya planteado en el marco de una trilogía"Si las mujeres y las diversidades estamos saliendo a la calle ahora el abuso se transforma en tema, en las charlas, en las reuniones, en esto que se llama sororidad y que provocó que las mujeres empecemos a hablar; el material está disponible para el que quiere escuchar, no hay nada excepcional es todo lo común que no debiese ser", completó Aboaf.Luciana De Mello estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y asistió al taller de narrativa de Guillermo Saccomanno, dicta el taller de ficción en el CUD-UBA (Centro Universitario de la cárcel de Devoto), ha colaborado en la revista Lamujerdemivida y en el diario Tiempo Argentino, y desde 2007 escribe para Radar y Radar Libros de Página /12.En su primera novela "Mandinga de amor", De Mello presenta la complejidad de los personajes, la relación entre un adulto y una niña; un tío pedófilo en una relación con una sobrina desprotegida de sus padres.De Mello contó que abordar el abuso y la violencia no emerge como idea principal en su trabajo literario, ni tampoco "es el tema central de la novela"."Surge a partir de contar una historia familiar atravesada por un contexto histórico; la literatura genera un cruce con su tiempo en el que aparecen sus geografías y la violencia aparece sola cuando uno habla de la década del 70, el abuso del estado y el abuso intrafamiliar, forma parte de la pregunta de la narradora sobre cuáles son los límites del amor", precisó la escritora."Lo que quería desmontar era la idea de un monstruo violador que llega desde la estratósfera sino que eran personas del ámbito más íntimo" agregó la autora.Este encuentro dio cierre a una agenda de nueve diálogos organizados por la agencia Télam en la 46 edición de la Feria del Libro.Entre otros temas, a lo largo del ciclo, se abordaron la causa Malvinas, los nuevos formatos digitales, el humor gráfico, la cultura futbolera, los relatos policiales, el rol de los medios durante la última dictadura cívico-militar, y la animación como mecanismo para dar cuenta de la realidad.