"Hemos tenido un incremento enorme de casos de captación por redes sociales para trata"

Zaida Gatti, coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Línea 145 Para denunciar delitos de trata y explotación de personas. Las 24 horas. Gratuita, anónima y nacional.

Articulación federal

Los avisos de oferta sexual siguen siendo monitoreados por el Estado para colaborar en las investigaciones judiciales sobre trata de personas, delito que muestra variantes en las captaciones de víctimas explotadas sexualmente, cuenta en esta entrevista con Télam Zaida Gatti, coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.Desde el 2008, cuando se sancionó la ley 26.364 contra la trata en Argentina, se rescataron 17.605 víctimas a través del Programa que depende del Ministerios de Justicia.-Zaida Gatti: Fuimos ampliando. Tenemos un médico. Ampliamos el equipo administrativo, ante el incremento de procedimientos. Este equipo es el que hace la recepción de los oficios judiciales, los primeros contactos con la fuerza de seguridad. También ampliamos la tarea de monitoreo de los avisos de oferta de comercio sexual que existe desde 2011.En julio de 2011, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 936, cuando había un auge de avisos de oferta sexual en el rubro 59 de los diarios impresos y en papeles pegados en la vía pública. El decreto prohíbe los avisos que promuevan la oferta sexual como medida preventiva de la trata.-ZG: Fue desactivada, se la sacó de la estructura entre el 2015 y el 2019 (Gobierno del presidente Mauricio Macri) y todo el personal que estaba allí quedó a mi cargo haciendo la misma tarea, excepto en lo concerniente a las multas a los medios de comunicación, porque se había notado que no se había llegado a ninguna sentencia, fue más una condena social. Entonces ese equipo fue incorporado al Programa de Rescate-ZG: Sí. No los que salen en papel, pero sí se monitorea todo lo que sea por internet y también cualquier aviso que surja, más los 'papelitos' que sigue habiendo en la calle. Esto sigue yendo a la base de datos que se nutre desde el 2011 y se entrecruzan los datos de esa base con las denuncias que ingresan a la línea 145 (teléfono para denunciar delitos de trata y explotación de personas), más los pedidos específicos que vienen de parte del Poder Judicial. En su momento avisé a la Justicia que el equipo estaba, porque en algunos medios se dijo que se había desarticulado.De acuerdo a los últimos datos oficiales, desde la sanción de la ley 26.364 hasta el 30 de abril de 2022 se rescataron y asistieron a 17.605 víctimas.Entre enero y abril de este año fueron 294 los rescates en 702 procedimientosDe ese total, 106 personas eran víctimas de trata con fines de explotación sexual, 174 de trata laboral; hubo 2 situaciones de matrimonio forzado, 1 de reducción a la servidumbre y 11 sin identificar.-ZG: Se dieron en la provincia de Buenos Aires, en una comunidad gitana. Dos menores de edad que fueron obligadas a casarse durante su adolescencia. En la mayoría de estos casos hay indicios de profunda vulnerabilidad y maltrato familiar. Si bien lamentablemente es una práctica habitual entre la comunidad, esto excede lo cultural porque hay nenas que denuncian ellas mismas esta situación, y ellas, los padres o las madres no están de acuerdo en mantener esas costumbres. Por otro lado, estas mujeres terminan siendo agredidas, maltratadas y reducidas a la servidumbre. Por lo general son obligadas a cuidar los niños de toda la comunidad y a realizar labores domésticas para todos. Lamentablemente la mayoría de los casos de matrimonio forzado en el marco de esta comunidad son todos muy parecidos.Gatti destaca "la articulación interinstitucional, porque los enlaces, las derivaciones de casos y los seguimientos de casos son cada vez más complejos. Hay un equipo que solamente se dedica a eso" y también "el trabajo en el Consejo Federal, que es muy activo, estoy muy feliz de cómo funciona" .Se trata del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas integrado por representaciones de todos los poderes del Estado nacional, provincial, organizaciones de la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas y organismos especializados.Gatti también resalta la tarea del secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y de la subsecretaria de Política Criminal, cuyo titular es Pablo Barbuto.Desde allí se articula el acceso al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata que el Ministerio de Justicia puso en funcionamiento a partir de octubre de 2021. Está previsto en la ley 26.842 aprobada en 2012, norma que modificó la ley original contra la trata, y luego reglamentado por la ley 27.508 del 9 de diciembre de 2019.La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) difundió el mes pasado un informe sobre la reparación a víctimas de trata en sentencias condenatorias en Argentina entre 2019 y 2022.Allí sistematizó 107 sentencias con condena. En 27 se ordenó algún tipo de reparación económica para 168 víctimas por un monto total superior a 70 millones de pesos y más de 16 mil dólares, además del equivalente a 192 salarios mínimos y 3 vehículos afectados para los mimos fines.-ZG: Hubo cambios en relación a la trata con fines de explotación sexual. Hemos tenido un incremento enorme de casos de captación por redes sociales. Por eso también tanta actividad del equipo de monitoreo de avisos de oferta sexual. Allí hay una amplia gama de víctimas, porque los tratantes estudian el mercado. Según la edad, el género, situación social y familiar. Hubo una serie de casos en los cuales convocaban a mujeres para hacer presencia o promociones en boliches, incluso para el exterior. Las encontraban por redes sociales y hacían las entrevistas en el lobby de un hotel céntrico porteño.Gatti valora las transformaciones en integrantes de las fuerzas de seguridad "que ahora entienden la importancia de aplicar la perspectiva de género; hay capacitación constante y se notan los cambios"."Tenemos que hablar mas de trata y en los términos mas fáciles de comprender", finaliza la funcionaria.