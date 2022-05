Efemérides del 14 de mayo

La historia al día VER VIDEO

- FALLO ARBITRAL. Por arbitraje del presidente de Estados Unidos Rutherford Hayes, la Argentina cede a Paraguay la ciudad de Villa Occidental y territorios vecinos en el Chaco Paraguayo, cuya soberanía quedó en disputa luego de la guerra de la Triple Alianza. La ciudad pasó a llamarse Villa Hayes en honor al mandatario estadounidense.- GUILLERMO MARCONI. El ingeniero italiano Guillermo Marconi realiza la primera transmisión de radio uniendo una distancia de seis kilómetros, desde el canal de Bristol (Inglaterra) a Penarth (Gales). Marconi compartió en 1909 el Premio Nobel de Física con Carl Braun en reconocimiento a sus aportes a la telegrafía inalámbrica.- NACE GEORGE LUCAS. Nace en la ciudad de Modesto (California, EEUU), el cineasta y productor estadounidense George Lucas, creador de las sagas Star Wars e Indiana Jones y de la productora Lucasfilm. Lleva realizadas unas 40 películas y ganó un Premio Óscar en 1991.- CENTRAL DE BS. AS. El Gobierno del general Juan Domingo Perón nacionaliza el Ferrocarril Central de Buenos Aires, que unía a la capital argentina con la provincia de Santa Fe, el último en manos extranjeras que funcionaba en el país, y lo anexa al Nacional General Urquiza.- PACTO DE VARSOVIA. Se firma en la capital polaca el Pacto de Varsovia de mutua defensa entre los países del bloque socialista encabezado por la entonces Unión Soviética. Se disolvió en 1991, luego de la caída del muro de Berlín que dividía a Alemania y que marcó el principio del fin de la Unión Soviética.- NACE IAN ASTBURY. Nace en el condado inglés de Cheshire el cantante y actor Ian Astbury, líder de la banda de hard rock británica The Cult. Reemplazó la voz de Jim Morrison en la banda The Doors of the 21st Century, formada en 2002 por los músicos originales del grupo The Doors que lideraba el cantautor fallecido en París en 1971.- MARK ZUCKERBERG. Nace en la ciudad de White Plains (Nueva York, EEUU) el programador y empresario Mark Zuckerberg, uno de los creadores de Facebook, la mayor red social del mundo con más de mil millones de usuarios.- CARLOS MENEM. El dirigente peronista y gobernador riojano Carlos Menem gana las elecciones presidenciales para suceder al radical Raúl Alfonsín, con lo que habrá una sucesión democrática entre presidentes de distintos partidos políticos por primera vez desde 1916.- FALLECE FRANK SINATRA. A la edad de 82 años muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) el cantante y actor Frank Sinatra, una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX. Actuó en 55 películas y ganó tres Premios Óscar y doce Grammy, entre otros galardones.- FALLECE DANTE QUINTERNO. A los 93 años de edad muere en Buenos Aires el guionista, dibujante y empresario editorial Dante Quinterno, creador de los populares personajes Patoruzú, Isidoro Cañones, Patoruzito, Don Fierro y Pepín Cascarón.​. Fue el productor y director de “Upa en apuros” (1942), el primer filme de dibujos animados en colores del país.- GATO DUMAS. A los 65 años de edad muere en Buenos Aires el cocinero, docente y escritor Carlos Alberto Dumas Lagos, más conocido como Gato Dumas, figura de lagastronomía argentina.- FALLECE B.B. KING. Muere en la ciudad de Las Vegas (Nevada, EEUU), a la edad de 89 años, el guitarrista, cantante y compositor estadounidense B.B. King (Riley Ben King), uno de los artistas más destacados de la historia del blues.