Las dilaciones en el juicio por abuso contra Darthes "ponen en juego la prescriptibilidad"

Luciana Peker, Mariana Carbajal entre otras personalidades comentaron la publicación de Fardín con palabras de aliento (Foto archivo)

Orden de los hechos

La actriz Thema Fardín afirmó este viernes que las nuevas "dilaciones" en las audiencias del juicio por abuso que lleva adelante contra Juan Darthes en los Tribunales Federales de Brasil "ponen en juego la prescriptibilidad del delito" y destacó: "Nos piden que vayamos a la justicia y la justicia es esta porquería aberrante y para nada reparatoria"., destacó Fardín a través de su cuenta en Instagram., dijo la actriz.A fines de marzo pasado la Justicia de Brasil ordenó continuar el juicio contra Juan Darthés al revocar el fallo que había vuelto a foja cero la denuncia de abuso sexual contra el actor.Esta decisión había llegado luego que en febrero pasado se interrumpiera el debate oral que llevaba adelante el juez Ali Mazloum cuando ya estaba en su etapa final.La actriz se preguntó:Y resaltó que Darthés "se escapó a otro país para no ser juzgado donde fueron los hechos y ahora la justicia sigue avalando la impunidad y perpetuando el dolor y la revictimizacion""Compañeras, será muy difícil decirles que se puede, porque hacen todo para quebrarnos, pero mientras escribo y lloro tengo la convicción de que luchar sigue siendo la única salida. Fuerza y resistencia para todas las víctimas de abuso sexual, eso nos deseo", destacó la actrizMuchas personalidades comentaron la publicación de Fardín, como por ejemplo Luciana Peker, quien siempre estuvo acompañándola en todo el proceso: "Estoy rota, harta, dolida, indignada y quebrada. No nos digan que escribamos, que denunciemos, que confiemos en la justicia, que sigamos ayudando, escribiendo, acompañando porque la justicia se burla de nosotras y nos pone en un abismo. Lo único que si quieren cancelar son las denuncias de abuso sexual. No está en juego la impunidad. Se juega algo todavía más grave: que los delitos de abuso sexual no sean denunciables. Hoy no lo son. Después del me too el mensaje es que cerremos la boca", escribió en comentarios la periodista especializada en género."#todasconthelma" comentó Mariana Carbajal @soymarianacarbajal.en Nicaragua.contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada.Sin embargo, no fue hasta octubre de ese mismo año que, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, se dispuso detener y capturar a Darthés, que estaba prófugo en Brasil.La denuncia formal contra Darthés, "con la finalidad de que sea enjuiciado en Brasil por los hechos perpetrados en Managua el 17 de mayo de 2009 en perjuicio de Thelma Fardin", fue presentada por el Ministerio Público Fiscal brasileño en abril del año pasado y el juicio oral comenzó en noviembre.El proceso judicial, del cual participaron tres países -la Argentina, Brasil y Nicaragua- , tuvo 11 testigos, que declararon remotamente ante el juez Ali Mazloum. hasta que se interrumpió en febrero pasado cuando la Justicia de Brasil decidió volver todo a fojas cero.