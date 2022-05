Rechazaron el pedido para revocar la prisión domiciliaria al cantante Pepo

Estas apelaciones ocurren mientras la causa ya está elevada a juicio por los delitos de "doble homicidio culposo".

El hecho

La jueza Correccional 3 de Dolores, Analía Pepi, resolvió rechazar un pedido de revocación de la prisión domiciliaria y las salidas laborales del cantante Rubén "El Pepo" Castiñeiras, luego de que la semana pasada el abogado de la querella asegurara públicamente que se había tomado esa medida por un supuesto "corte de tobilleras", lo que fue desestimado por informes del servicio penitenciario.Fuentes judiciales informaron este viernes que el jueves se realizó la audiencia tras el pedido de revocación interpuesto por el abogado Marcelo Biondi, que representa a los familiares de Nicolás Carabajal y de Nacho Abosaleh, el trompetista y el asistente de la banda de Pepo que murieron tras el siniestro ocurrido en junio de 2019, cuando el cantante conducía el auto que volcó en la ruta provincial 63, a la altura de Dolores.Miguel Ángel Pierri, Marino Cid Aparicio y Darío De Ciervo, que representan a Pepo, aseguraron no entender porque"Estas actitudes provocaron cierta incertidumbre durante 11 días en las que hubo sospechas por una supuesta grave violación a una imposición de conducta, que recién se esclareciera 24 horas antes de la audiencia", explicó Pierri ante la consulta de Télam.Lo cierto es que el jueves, la jueza de Dolores escuchó a las partes y puso a la vista los, que como explicó la fiscal Mónica Ferre "no son suficientes para revocar la morigeración, ni las salidas laborales".Además, Ferre aseguró que en "ninguno de los casos denunciados -por cortes de la señal que emite la tobillera a una central de control- se puede hablar de incumplimiento", que huboy que, algo que si había asegurado el abogado de la querella.Por todo lo planteado, la jueza Pepi resolvió rechazar el pedido de revocación de la prisión domiciliaria de Castiñeiras y ratificar las salidas laborales los días lunes, miércoles y viernes de 18 a 21 a un estudio de grabación del partido de Tigre, acompañado por su pareja Josefina Cúneo.Ante este fallo, Biondi decidió apelar nuevamente la medida, por lo que la jueza decidió conceder el recurso de apelación con efecto devolutivo, lo que significa que este nuevo pedido de la querella no deja en suspenso la decisión judicial de permitir a Pepo las salidas laborales.Estas apelaciones ocurren mientras, a la espera que se completen algunas medidas adicionales solicitadas antes del debate oral en el que Pepo será juzgado por los delitos de "doble homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de vehículo a motor y por ser más de una de las víctimas fatales, y por lesiones graves culposas doblemente agravadas".Todo se inició en la madrugada del sábado 20 de julio en la ruta provincial 63, a la altura del partido bonaerense de Dolores, cuando el cantante perdió el control del vehículo mientras viajaban hacia una gira en la localidad balnearia de Villa Gesell, por el paso de un animal, y volcó en una zanja.Como consecuencia, Pepo y la corista solo sufrieron lesiones, mientras que el manager y el trompetista que iban dormidos y sin el cinturón de seguridad, en la parte trasera de la camioneta Honda CRV blanca, murieron en el acto.