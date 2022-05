El domingo a la noche podrá observarse una "luna de sangre"

El eclipse de Luna del próximo domingo comenzará a las 1:33 UTC, es decir, 22:33 hora argentina. Foto: Carlos Brigo.

Temporadas de eclipses

¿Quieres ver un espectáculo celeste este fin de semana? 🌕



La Luna llena de mayo atravesará la sombra de la Tierra, tiñéndose de rojo cobrizo para quienes estén en la zona de observación. Lo que necesitas saber sobre el eclipse lunar del 15-16 de mayo: https://t.co/UAhLyzNR9X pic.twitter.com/9JzQunOvES — NASA en español (@NASA_es) May 13, 2022

Actividades para observar el eclipse

Instalarán telescopios en Bariloche y Las Grutas

Telescopios se instalarán en la ciudad de Bariloche y en el balneario Las Grutas de la provincia de Río Negro para facilitar a la gente la visibilización del eclipse total de Luna, informaron propietarios de observatorios.



También se instalarán telescopios en General Roca, mientras que en Las Grutas y El Bolsón, además, los interesados podrán ver el fenómeno astrológico en vivo por Facebook.



Denis Martínez del “Observatorio Creek” del balneario de Las Grutas dijo a Télam que “el cono de sombra que se genera con la interposición de la Tierra entre el Sol y la Luna será transmitido por Facebook" y también instalarán "telescopios en el complejo Marina Cero para las personas que quieran compartir la experiencia”.



Daniel Chieza del Observatorio Astropatagonia de Bariloche destacó que Instagram y Facebook serán los canales de comunicación para que la gente acceda esa noche al observatorio instalado en la zona conocida como “Ñirihuau Arriba”.



Por otro lado, el “Sendero Los Balcones” de la barda de General Roca será el lugar elegido desde las 22.30 para observar el eclipse.



“Será una dinámica variada con caminata, charla y observación desde un punto fijo”, dijo la organizadora integrante de “Caelum Patagonia”, Amanda Mariquez.



A su vez el fenómeno natural será trasmitido en YouTube, desde el Centro de Formación Docente de El Bolsón por el “Grupo Astronómico Osiris”, “con la coordinación por primera vez de un grupo de estudiantes de secundaria”, explicó a Télam, Diego Galperín.

El eclipse total de luna que se registrará entre la noche del domingo y la madrugada del lunes permitirá ver toda la superficie del satélite de color rojizo, de allí la denominación popular de "luna de sangre", y será el último evento astronómico de este tipo que podrá observarse bien desde el Hemisferio Sur en lo que resta del año.Este eclipse se produce cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol y bloquea la luz que éste último irradia generando unque, según el ángulo en el que se encuentran los cuerpos puede ser más o menos "densa" y se generan dos sectores: la umbra y la penumbra.Gabriel Brichetto Orquera, licenciado en física y docente de la Asociación Amigos de la Astronomía de Parque Centenario, explicó en diálogo con Télam que "como el Sol es más grande que la Tierra, ésta no puede bloquear por completo las proyecciones de luz, por eso no es que la dejamos de ver"."La luz que llega a la Luna lo hace con un fenómeno análogo de refracción en la atmósfera que hace que se proyecte un color rojizo", precisó el especialista y detalló que "esto mismo sucede con el Sol durante el amanecer o atardecer y por eso lo vemos rojizo o naranja".Es por este fenómeno que popularmente se conoce al eclipse total de Luna como "Luna de sangre" y el último evento astronómico de este tipo ocurrido el pasadofue denominado comoporque además el satélite natural se encontraba más cerca de la Tierra.Sin embargo, el especialista advirtió que todos estos "son términos que sirven como disparadores para que la gente empiece a mirar el cielo. No es un térmico astronómico o científico, el tamaño de la Luna anterior tenía una diferencia mínima con el de esta, no es algo apreciable en la observación".En este sentido, destacó que "hay, aunque pandemia de por medio es difícil medirlo, se nota que hay más difusión en los medios y la gente se acerca a lugares especializados, el hecho de que la tecnología nos permita seguir unque desde acá no se puede ver también ayuda mucho".El evento del próximo domingo despierta expectativas entre los aficionados a la astronomía ya que será el, y si bien se espera un eclipse parcial de Sol para octubre sólo se podrá ver en gran parte de Europa, el noreste de África y Asia occidental y el 8 de noviembre ocurrirá otro, de Luna visible en Asia, Australia, el Pacífico y parte de América.Este año tendremos cuatro eclipses y esto es porque "hay temporadas de eclipses, que es el tiempo que la Luna atraviesa la eclíptica -la trayectoria aparente del Sol en el cielo- y eso pasa más o menos cada seis meses", explicó Brichetto Orquera.Además, advirtió que "depende de la fase de la Luna, el tipo de eclipse que se produce ya que si está en Luna nueva será de Sol y si se encuentra llena será de Luna ya que está 'del otro lado del Sol' "."Como el ciclo lunar dura 28 días se pueden dar hasta tres eventos en cada temporada de eclipse, este año tendremos cuatro, dos en cada temporada", detalló el especialista que a los 14 años se acercó al observatorio de Parque Centenario y se fascinó por el cielo y la astronomía, lo que lo llevó a formarse en Física al concluir sus estudios secundarios.El eclipse de Luna del próximo domingo comenzará a las 1:33 UTC (Universal Time Coordinated), es decir,En ese momento "la luna entra en la penumbra que es la parte de la sombra más ´difusa´ y luego, una hora más tarde comenzará a entrar en la umbra, que es la parte de sombre más ´densa´ y a las 00:33 estará en la plenitud", relató Brichetto Orquera., apuntó el docente, que convocó a quienes deseen presenciar el evento al observatorio ubicado en Patricias Argentinas 550, en el porteño Parque Centenario.Esta vez, el eclipse lunar será, dependiendo de la nubosidad en el cielo.Según un mapa compartido por la NASA, también podrá observarse de forma completa desde Sudamérica, Centroamérica y la costa este de Estados Unidos y de manera parcial en África y Europa; y no se podrá apreciar en Medio Oriente, la India, Asia y OceaníaEn Argentina, se realizan actividades para la observación de este fenómeno en distintos puntos del país.El eclipse total tendrá mayor visibilidad en las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, Tierra del Fuego, el oeste de Santiago del Estero y el este de San Juan, para el resto del país el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevén nubes bajas.En la ciudad de Buenos Aires, desde las 22:30, losinvitan a participar de un encuentro para ver la Luna a través de telescopios ubicados en el jardín del lugar y también desde la cúpula del histórico telescopio Gautier que tiene la asociación, actividad que estará acompañada por especialistas que guiarán a los aficionados durante todo el encuentro y un grupo musical, con un costo de 400 pesos.Además, eldel barrio porteño de Palermo realizará una actividad para observar el eclipse, desde las 22 en la explanada del predio donde se instalarán los telescopios.Estas actividades se suspenden por lluvia, pero según el pronóstico del SMN no se esperan precipitaciones para el Área Metropolitana, aunque el cielo durante la tarde noche del domingo estará "parcialmente nublado".