Una vocal del Tribunal Superior de Justicia denunció a un par por violencia de género

La vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) y presidenta del Consejo de la Magistratura, Soledad Gennari, denunció este jueves por violencia de género a su par del máximo cuerpo del Poder Judicial, Germán Busamia, informaron fuentes judiciales.La denuncia la radicó en persona ante el Fiscal General de la provincia, José Gerez tras una discusión que Gennari mantuvo con Busamia, este miércoles, durante la reunión semanal de acuerdo del TSJ.La vocal, que además fue la creadora de la oficina de la Mujer en el Poder Judicial en el año 2016, dijo a Télam que “lo ocurrido en la reunión de acuerdo fue un claro hecho de violencia de género hacia su persona por parte del vocal Busamia”., indicó Gennari, quien tras cuatro horas de declaración ante el fiscal Gerez, hizo reserva para ampliar su denuncia cuando supere el cuadro de salud que le ocasionó el incidente.Precisamente tras la discusión en la que Busamia la descalificó por su tarea de género y en forma personal, la vocal tuvo un pico de presión por el cual debió ser atendida en instalaciones del tribunal y posteriormente derivada a un centro de salud privado donde permaneció en observación varias horas.“Hice reserva de ampliación porque no es el único episodio y a medida que me vaya sintiendo mejor voy a ampliar la denuncia”, aseguró.Gennari sostuvo que “quiero seguir y voy a seguir trabajando porque lo hago con total compromiso. Y que se entienda que la perspectiva de género no es una ideología; yo trabajo por la igualdad real de las mujeres todos los días”.Luego se preguntó:Gennari indicó que la denuncia fue remitida al juzgado laboral donde se sorteará el juzgado interviniente.Definió el hecho como “un ejercicio de violencia institucional, psicológica y basada en mi condición de mujer y en el género”.Tras escuchar a la vocal Gennari, el fiscal Gerez dispuso una serie de medidas: “se permita participar a la Dra. María Soledad Gennari en los Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia de manera virtual; se abstenga el Dr. Germán Busamia de incurrir -en ámbito que sea- en actitudes y conductas agresivas, inapropiadas, descalificadoras y ofensivas hacia la persona y el trabajo de la Dra. María Soledad Gennari”.También dispuso que “se abstenga el Dr. Germán Busamia de comunicarse por cualquier vía con la Dra. María Soledad Gennari de forma directa o indirecta de manera personal o por terceras personas”.