Quirós: "Pasamos de 200 casos diarios a más de 1.200" en un mes en CABA

Cuarta dosis

La ciudad de Buenos Aires pasó "de 200 casos (de coronavirus) diarios promedio hace cuatro semanas a más de 1.200 actuales", informó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien reiteró que "probablemente se trate del inicio de una nueva ola" impulsada por bajas temperaturas, circulación de variantes más contagiosas, relajamiento de cuidados y caída de protección inmunológica."Cuatro semanas hacia atrás estábamos en unos 200 ó 300 casos diario promedio, luego tuvimos un aumento del 20 por ciento entre semana y semana y las últimas semanas ese aumento es aún mayor y hemos pasado a mil, 1.200", indicó Quirós durante una conferencia de prensa.Asimismo, el titular de la cartera sanitaria porteña señaló que "esto se da por muchos motivos, primero por la aparición del frío, esto hace que llevemos las actividades al interior y ventilemos menos; la segunda causa es que están circulando en la ciudad de Buenos Aires y en el resto de Argentina las nuevas variantes de Ómicron".Quirós recordó queEn tercer lugar, el funcionario porteño señaló que “naturalmente cuando bajan los casos todos tendemos a relajar las medidas de cuidado porque esta pandemia nos tiene muy cansados y agotados a todos”.En este contexto, el ministro enfatizó que “tenemos que volver a cuidarnos, sobre todo en interiores cuando hay poco flujo de aire y estamos mucho tiempo es importante usar el barbijo todo el tiempo que podamos”.Como otra causa del incremento de casos, Quirós indicó que"Lo que esperamos es que este aumento de casos, que probablemente sea el inicio de una ola, no esté acompañado de incremento de hospitalizaciones ni de fallecimientos.Por supuesto, que siempre que hay muchos casos alguien puede tener una enfermedad grave, pero la mayoría será leve", expresó.Consultado sobre si se tomarán nuevas medidas, el ministro sostuvo:En cuanto a la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, Quirós recordó que "estamos invitando primero a los mayores de 50 años, luego los menores con comorbilidad; si alguien tiene más de 50 y no recibió aún la invitación, puede escribir al mail o contactarse por la línea 147".Finalmente, en relación a los centros de testeo, el funcionario señaló que “en este nuevo aumento de casos muchas personas deciden no testearse, la idea es ir adaptando el testeo a la demanda; en enero llegamos a testear a 60 mil personas por día y actualmente estamos testeando a 6 mil personas por día, es decir, una décima parte”.