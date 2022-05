Más de la mitad de pacientes tienen dificultad para trabajar y tener vida social

El sondeo reveló que un 53,3% indicó que tiene problemas para asistir a reuniones sociales.

Seis de cada diez pacientes que padecen fibromialgia manifestaron dificultades para ir a trabajar y para subir escaleras, mientras que uno de cada dos tuvo complicaciones para caminar algunas cuadras y asistir a reuniones sociales y un 26,9% sufrió padecimientos para conducir su vehículo, según un relevamiento realizado por la Asociación Civil Fibroamérica, en la víspera del día internacional de esa enfermedad.Un 5 por ciento de la población mundial padece fibromialgia, una dolencia que tiene como principales síntomas dolores, falta de energía, hipersensibilidad táctil auditiva visual, sueño no reparador, pérdidas de memoria, confusiones, dificultad para concentrarse y rigidez matinal, explicó a Télam Blanca Mesistrano, presidente de Fibroamérica., el sueño no reparador o insuficiente, que según la encuesta fueron los principales factores del empeoramiento de síntomas en los pacientes.El sondeo reveló que un 53,3% indicó que tiene problemas para asistir a reuniones sociales, un 57% para ir a trabajar y otro 47,7% para hacer las camas.“El estrés es el principal impulsor de la fibromialgia. Tener un ambiente doméstico vicioso, insatisfacción laboral como tareas repetitivas o no gratificantes, el acoso, turnos de noche, personalidad rígida-perfeccionista, tabaquismo, sobrepeso, sedentarismo y dieta poco saludable son impulsores frecuentes”, detalló, por su parte, Pablo De Caso, reumatólogo y especialista en medicina integrativa.Asimismo, reconoció una cierta composición genética que conduce a una sobreproducción constante de adrenalina.“El estado hiperadrenérgico persistente provoca insomnio, y luego el sistema persistentemente hiperactivo se convierte en agotamiento y se produce fatiga”, añadió el médico.Por otro lado,“Pero cuando indagamos acerca de la dimensión de la disminución, en el 57,8% de los casos no superó el nivel 5 en una escala de 0 a 10, con lo cual la afectación de la calidad de vida, aunque inferior, sigue presente” apuntó Mesistrano, que también tiene fibromialgia.Por otro lado,y especialistas en salud para que comprendan la dimensión de esta condición y confíen en lo que ellos transmiten, ya que no se presentan manifestaciones físicas.“Nadie les cree a las personas que tienen fibromialgia, principalmente porque afecta a jóvenes cuyos exámenes físicos y estudios habituales, como las radiografías o laboratorio, suelen dar resultados normales. De ahí la denominación de la enfermedad invisible”, sostuvo De Caso.En esta misma línea, Jorge Pujol, máster en psico inmuno neuro endocrinología, reconoció que “los pacientes suelen presentar dolores en lugares donde no hay motivos para que exista dolor".Como ejemplo, citó "el bruxismo que afecta la mandíbula y genera dolor de cabeza; mareos y dolor cervical; síndrome del intestino irritable; síndrome de fatiga crónica -a partir de los disturbios en el sueño-; síndrome de vejiga irritable y fibroniebla (dificultad en evocar ciertas palabras de manera veloz). Todo esto afecta notablemente la calidad de vida de quienes viven con fibromialgia”, señaló.Por este motivo,, la dificultad para hacer tareas cotidianas, y la importancia de detectar los desencadenantes de los síntomas para trabajar en la prevención de esta enfermedad.El Ministerio de Salud indica que la fibromialgia es una causa frecuente de dolor musculoesquelético crónico en combinación con otras manifestaciones somáticas y psiquiátricas.Cada 12 de mayo se conmemora el Día de la Fibromialgia a nivel mundial.