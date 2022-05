Coronavirus: piden mantener las medidas de higiene y ampliar la vacunación

Recomiendan completar los esquemas de vacunación anticovid y antigripal en este otoño.

Provincia de Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Entre Ríos

Salud reiteró la importancia de mantener las medidas de higiene y cuidados para disminuir contagios.

Río Negro

Mendoza

Tierra del Fuego

En Mendoza será optativo el uso del barbijo. /foto daniel dabove

Formosa

San Luis

San Juan

Chubut

Neuquén

Salta

Tucumán

Corrientes

Santa Cruz

Jujuy

Autoridades de salud de las provincias pidieron a la población mantener los cuidados higiénicos y completar los esquemas de vacunación anticovid y antigripal en este otoño luego de que en algunos distritos reportaron aumento de los casos de coronavirus y la circulación de virus estacionales y enfermedades respiratorias.Luego de que a nivel nacional el reporte semanal del domingo advirtió sobre la duplicación de la cantidad de positivos de Covid19 en la última semana, con 17.646 nuevos casos informados y 176 fallecidos, varios funcionarios de salud coincidieron en señalar que "la pandemia no terminó" y recomendaron evitar aglomeraciones y ventilar los ambientes.En ese marco, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que si bien en la provinciade coronavirus ello no derivó "ni en el aumento de consultas de guardia, ni de internaciones".Kreplak recordó que "las enfermedades respiratorias se contagian especialmente cuando empieza el frío" y resaltó que "lo que tenemos que hacer es usar el barbijo en lugares cerrados y ventilar para evitar que se concentre el aire. Si hacemos eso, el riesgo se neutraliza".Tras recordar que en la provincia "casi el 90% de la población cuenta con la segunda dosis y casi el 50% tiene la tercera", señaló que "es importante que habiendo pasado los cuatro meses, se den la tercera dosis porque con esta variante Ómicron, que hace una pequeña mutación respecto de las anteriores, la eficacia que antes conseguíamos con dos dosis hoy la conseguimos con tres".Desdeel director de la Región Sanitaria I, Maximiliano Nuñez Fariña, confirmó que "hay aumentos de casos a nivel provincial y nacional,a pandemia no terminó y es importante seguir manteniendo las mismas formas de cuidarse y está la posibilidad de vacunarse. Hay stock suficiente y vamos a insistir con la campaña".En Córdoba también"no impacta en las personas hospitalizadas ni en la ocupación de camas de terapia intensiva", explicaron fuentes médicas."Creo que se debe al clima y a que hay más actividad en lugares cerrados que abiertos", comentó a la prensa Miguel Díaz, jefe de asesores del Ministerio de Salud provincial y director del Hospital Rawson, centro de referencia para pacientes con Covid-19.Díaz apuntó que el aumento de casos se da por la "gran movilización de personas, la escolaridad hace probablemente que haya una mayor circulación viral pero hay una gran parte de población vacunada y eso actúa a favor".En Santa Fe si bien según el último reporte semanal, ya que pasaron de 623 acumulados entre el 24 y el 30 de abril a 469 el domingo pasado, la ministra de Salud, Sonia Martorano, informó un aumento de la tasa de positividad, que "pasó del 3 al 14 por ciento".Martorano alertó sobre" por la época del año y pidió a quienes presenten síntomas como fiebre, dolores de cuerpo o problemas respiratorios no entrar en contacto con otras personas, con lo cual se aconseja no concurrir al trabajo ni a la escuela.Voceros sanitarios añadieron que los casos "son leves" y que "por el momento no se registran aumentos de internaciones", circunstancia atribuida a la cobertura del plan de vacunación anticovid que alcanza alrededor del 90% de la población con dos dosis.Entre Ríos, aunque se mantieney lejos de los casi 3.000 positivos diarios registrados en enero y febrero."Si bien no hay un aumento del 40% de los casos, las consultas aumentaron y estamos esperando para ver cómo impacta en los servicios de salud", apuntó hoy el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, y dijo que es "muy importante" que la población reciba al menos un refuerzo de la vacuna contra el Covid-19, ya que con un nuevo brote o variante, la inmunidad "puede verse afectada".En Río Negro, el departamento de Epidemiología rde Covid-19, se detectan con hisopadoy aún no se los puede definir como un brote".En ese marco se detectó Influenza A y virus sincicial respiratorio que afecta a los niños, señalaron las fuentes y apuntaron que se analiza el comportamiento del plan regular de vacunación que se despliega en esta época del año.Ante ello, remarcaron que las recomendaciones permanecen igual que al principio de la pandemia, "ventilación cruzada en ambientes cerrados, uso de barbijo y alcohol en gel en las manos".En Mendoza, el Ministerio de Salud reportó en sus últimos informes que sey en este contexto el gobierno dispuso por decreto hacer optativo el uso del barbijo desde el martes en la provincia."Los mayores de 50 años tiene habilitado el segundo refuerzo, es el grupo de mayor riesgo y el que más se vacuna; tiene 98% de primera dosis aplicada, 92% la segunda y más del 70% con el refuerzo, lo que más cuesta que completen los esquemas son los adultos jóvenes de entre 20 y 40 años", dijo la directora del Programa Provincial de Inmunizaciones, Iris Aguilar.Sobre la posibilidad del aumento de casos dijo que "se debería a una cuestión estacional, en otoño y en invierno", por lo que recomendóTierra del Fuego fue otra de las quede coronavirus en la última semana y que mantiene una cifra reducida de contagios en los últimos meses, según fuentes del Ministerio de Salud que detectó solo cinco positivos entre el 1 y el 7 de mayo, tres de ellos en Ushuaia y dos en Río Grande.Pese al decrecimiento de casos, Spara disminuir contagios, lo que incluye especialmente ventilar los ambientes, utilizar barbijo en los sitios con aglomeración de gente y lavarse regularmente las manos, desinfectar las superficies y objetos de uso cotidiano.La ministra de Salud, Judit Di Giglio, resaltó que avanzan en "la aplicación de la segunda dosis de refuerzo a los mayores de 50 años que ya cumplieron con los 4 meses del primer refuerzo. Aquellas personas que tienen Sinopharm sería la quinta dosis porque el esquema principal contemplaba tres dosis".En Formosa, la directora de Epidemiología, Claudia Rodríguez, celebró que "transcurrimos una semana epidemiológica muy buena, porque tuvimosdado que se habían detectado apenas ocho positivos el domingo anterior y ninguno durante la semana y remarcó que "hace cuatro semanas no tenemos fallecidos por esta enfermedad"."Esto es producto de laque llevó adelante la provincia", destacó y apuntó que "se incorpora un nuevo grupo capitalino para vacunarse con la cuarta dosis".En San Luis, según el último reporte del comité de crisis de la provincia, durante la semana del 1 al 7 de mayo se registraron 9 casos positivos, con lo que, sin internados en terapia intensiva, ni fallecidos en los últimos días.San Juan, lo que puso en alerta a las autoridades sanitarias que pidieron seguir usando el barbijo y la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid.La jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, explicó a Télam que "en la última semana se duplicaron los casos de Covid en la provincia" ya que hubo "41 casos positivos, cuando en la semana anterior fueron 21"."El aumento de casos era lo esperable", acotó y pidió "extremar los cuidados porque el virus no se ha ido" por lo que "no hay que dejar de usar el barbijo, especialmente en lugares cerrados".Jofré sostuvo que "aún es bajo el porcentaje de sanjuaninos con terceras y cuartas dosis" y pidió "acercarse a los centros de vacunación para completar el calendario".En Chubut, el ministro de Salud, Fabián Puratich, aseguró que ", no hay internaciones y la verdad que venimos muy bien en este sentido, aunque seguimos con las recomendaciones de que mantengamos los cuidados".De acuerdo al último parte oficial, sólo se habían reportado 9 casos en toda la provincia en los últimos días sin necesidad de internación.Puratich instó a la población a que "se coloquen las dosis de refuerzo que están disponibles en todos los vacunatorios como así también vacunas de calendario".En Neuquén, fuentes de la cartera sanitaria confirmaron a Télam quedado que la cantidad de contagios se mantuvo entre 17 y 19 en las últimas dos semanas.En Salta, el jefe del programa de Vigilancia Epidemiológica, Francisco García Campos, dijo a Télam que, durante las dos últimas semanas,"Cuando digo casos nuevos, me refiero a casos ocurridos en el transcurso real de esa semana, o sea, el inicio de síntomas", expresó y comentó que "durante estas semanas si se notificaron casos antiguos correspondientes al primer trimestre, ya que es normal que haya cargas atrasadas".El funcionario señaló que "por ahora consideramos que estamos en un nivel de muy baja circulación, con casos aislados" y "la ocupación de camas en UTI también es baja, al igual que las defunciones, por suerte".En Tucumán, el ministro de Salud, Luis Medina Ruíz, señaló que "a nivel nacional como local. Tenemos 32 casos positivos notificados hasta ayer, por lo que es el momento oportuno de acudir a los nodos y volver a inmunizarnos"."Ante el cambio de clima propio de la época otoñal e invernal, se prioriza vacunar a la población que ya cuenta con su primera dosis de refuerzo y se insta a recibir la segunda que permita completar la inmunidad", explicó el médico y recordó: "Ya veníamos anunciando que habitualmente cuando las temperaturas bajan, solemos tener más vida interior y transcurrir más tiempo en lugares cerrados y menos ventilados lo que favorece al contagio de enfermedades respiratorias".El ministro recordó "que en la provincia continúa siendo obligatorio el correcto uso de barbijo y la higiene de manos, especialmente en lugares de trabajo, en el transporte público y en lugares en general a donde se comparta con otras personas".Corrientes registró tres nuevos casos de coronavirus y en los últimos cinco días,de acuerdo al Ministerio de Salud local.El parte sobre la situación epidemiológica, detalló que ascienden a 51 las personas que transitan la enfermedad en la provincia y hay nueve internados en el hospital de Campaña "Escuela Hogar".Santa Cruz también, con un total de 48 positivos, con mayoría en la capital provincial, donde el ministro de Salud, Claudio García, remarcó que "en Río Gallegos nunca dejó de haber circulación comunitaria" e insistió con la necesidad de mantener los cuidados para prevenir los contagios y que continúen las vacunaciones.En Jujuy, la Subdirección de Epidemiología informó quede coronavirus en la provincia, mientras que 18 pacientes leves recibieron el alta médica.Los nuevos casos confirmados se reportaron en Monterrico, San Salvador de Jujuy, Susques, Santa Clara y El Aguilar, dijeron fuentes sanitarias y recordaron que ante el mínimo síntoma los ciudadanos deben quedarse en casa y comunicarse a los teléfonos 0800-888-4767 las 24 horas o al 388 -4310494 (COE) de 8 a 20.