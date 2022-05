Casi el 90% de los nuevos casos corresponden a la subvariante BA.2 de Ómicron

El documento también señala que el caso de BA.4 en un individuo de CABA constituye la primera detección en América del Sur / Foto: 123rf

Foto: Leo Vaca.

"Los casos están aumentando y probablemente éste sea el inicio de una nueva ola de contagios" Fernán Quirós, ministro de Salud porteño

En el contexto epidemiológico actual, con suba de casos y frente a la emergencia de nuevos linajes de Omicron, se recomienda reforzar medidas de cuidado (ventilación de ambientes, uso de barbijos, distanciamiento físico) y completar esquemas de vacunación y dosis de refuerzo. — Proyecto PAIS (@ProyectoPAIS4) May 10, 2022

BA.5, variante de preocupación

Casi el 90% de las muestras analizadas de personas con coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires a fines de abril correspondían al sublinaje BA.2 de la variante Ómicron, según un informe del Proyecto Argentino de Secuenciación Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), lo que sumado a la caída de la inmunidad -natural y adquirida por vacunas- y al relajamiento de los cuidados explicarían la suba de casos en esta jurisdicción."El linaje BA.2 de Ómicron es predominante en la CABA desde la primera quincena de abril, donde desplazó al linaje BA.1, asociado a la última ola de Covid-19 en nuestro país que ocurrió en enero. En las últimas semanas analizadas (fines de abril), el linaje BA.2 fue detectado en el 87% de los casos", señaló el informe de Proyecto PAIS publicado en las últimas horas."En este momento BA.2 es dominante en CABA, habrá que ver cuando tengamos el informe completo qué pasa en el resto del país; sin embargo, no necesariamente ésta es la única causa de este aumento de casos porque, más allá de que es una, hay un factor que para mí es muy importante que es la caída de la inmunidad", indicó a Télam el virólogo Humberto Debat.En este sentido, Debat -integrante de Proyecto PAIS- señaló que "esta inmunidad menguante se debe a que el pico de la ola por la Ómicron BA.1 pasó hace cuatro meses y, al mismo tiempo, eso coincidió con el mayor número de aplicaciones de dosis de refuerzo y para completar los esquemas de las vacunas".Por su parte, Rodrigo Quiroga, bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet, señaló a Télam que "no hay duda que el actual aumento de casos está impulsado por la subvariante BA.2, lo que no quiere decir que no haya otros factores como el comportamiento, los cuidados o la estacionalidad".Quiroga recordó que varios trabajos muestran que la estacionalidad tiene más que ver con los comportamientos que con la baja temperatura en sí "porque las personas nos encontramos en lugares cerrados y ventilamos menos"."También puede haber una caída en la protección de las dosis de refuerzo que la mayoría nos dimos en enero y febrero", sostuvo.En la última semana, la Ciudad de Buenos Aires reportó un promedio de 174 casos cada cien mil habitantes, lo que ordenado por fecha de diagnóstico (no de carga) implica unrespecto de la semana anterior, según analizó el contador Martín Barrionuevo en base a los datos oficiales publicados el lunes.Este miércoles, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, señaló en declaraciones a radio Rivadavia que "los casos están aumentando y probablemente éste sea el inicio de una nueva ola de contagios, pero decididamente no se va tratar del esquema que veníamos observando sino que la enorme mayoría de casos va a ser leve".Esto, según Quirós, será así por dos motivos esenciales: "por un lado el alto nivel de vacunación que tenemos a nivel país pero especialmente en la Ciudad de Buenos Aires; y por la inmunidad híbrida que es la combinación entre la vacunación y haber tenido la enfermedad en algún momento, lo que da una protección para la enfermedad grave pero no tanto para la leve".El funcionario insistió en quey recordó que en la Ciudad de Buenos Aires "todavía es obligatorio el uso de barbijos en interiores que es donde ocurren la mayoría de estos contagios".El informe de Proyecto PAIS también arrojó que se detectaron "tres casos de dos linajes emergentes de Ómicron de reciente atención mundial por su asociación con aumento de casos y evasión inmune, uno perteneciente al linaje BA.4 y dos al BA.2.12.1".El documento señaló que "el caso deconstituye la primera detección en América del Sur y corresponde a un individuo de la Ciudad de Buenos Aires, sin nexo conocido con viajes internacionales".En relación a los dos casos dese trata de los primeros reportes en Argentina y corresponden a un individuo de la Ciudad de Buenos y uno de la provincia de Chaco, este último con nexo epidemiológico con un viajero a México."Los tres descritos constituyen casos esporádicos hasta el momento, sin embargo, hay que seguir su evolución en el tiempo para analizar si estos linajes tendrán relevancia en nuestro país", señaló el informe.Junto a las subvariantes BA.4 y BA.2.12.1, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó recientemente otra subvariante de Ómicron, la BA.5, como de preocupación."La información preliminar que tenemos está basada en tres reportes de muy reciente publicación que sugieren que BA.4 y BA.5 son consideradas de mayor transmisibilidad que BA.2 y esto sería lo que estaría justificando su aumento de frecuencia en Sudáfrica", indicó Debat.Por su parte, Quiroga señaló que"No obstante -continuó- sabemos que en Estados Unidos y Canadá hay un incremento; también se ve algo de crecimiento en Uruguay, como se ve acá, y se registra un aumento en Sudáfrica, aparentemente impulsado por las subvariantes BA.4. y BA.5 que parece tener una mayor evasión a la respuesta inmune que la BA.2"."En el contexto epidemiológico global actual, con suba de casos y en el marco de la emergencia de estos nuevos linajes de Ómicron, se recomienda reforzar las medidas de cuidado (ventilación de ambientes, uso de barbijos, distanciamiento físico) para evitar una mayor propagación de estos linajes en nuestro país, así como completar esquemas de vacunación y acceder a las dosis de refuerzo", concluyó el informe.