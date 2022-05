Efemérides del 12 de mayo

la historia al día VER VIDEO

1892 - FUNDACIÓN DEL PADELAI. Se funda en Buenos Aires el Patronato de la Infancia (PADELAI) para dar educación,asistencia y asilo a niños abandonados y de hijos de obreros o inmigrantes que deambulaban sin protección por las calles de la ciudad.1906 - CONGRESO DE LA NACIÓN. Se inaugura el palacio del Congreso de la Nación en Buenos Aires para la apertura del 45° período de sesiones legislativas ordinariasLegislativo. El edificio terminó de construirse en 1946.1922 - NACE MARCO DENEVI. Nace en la localidad bonaerense de Sáenz Peña el escritor, periodista y dramaturgo Marco Denevi. Entre sus obras más destacadas se encuentran “Rosaura a las diez”, “Ceremonia secreta” y el libro de microrrelatos “Falsificaciones”.1967 - ARE YOU EXPERIENCED. Se publica en el Reino Unido el disco Are you Experienced, el primero de la banda angloamericana de rock Jimmy Hendrix Experience, liderada por el célebre guitarrista estadounidense, uno de los mejores de la historia del rock.1971 - MICK JAGGER. El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, se casa en la Costa Azul francesa con la actriz y activista de derechos humanos nicaragüense Bianca Pérez Morena. Luego de su separación, en 1979, ella declaró: “mi matrimonio finalizó el día de mi boda”.1981 - NACE RAMI MALEK. Nace en la ciudad estadounidense de Los Ángeles el actor Rami Said Malek, quien encarnó a Freddie Mercuri en el filme biográfico “Rapsodia Bohemia” (2018), por cuyo papel obtuvo un premio Óscar. Además protagonizó la serie “Mr. Robot” (2015-2019), que le valió un premio Emmy.1986 - ALICIA MOREAU DE JUSTO. A los 100 años de edad muere en Buenos Aires la médica y política Alicia Moreau de Justo, símbolo del socialismo y el feminismo en Argentina. Fundó el Centro Socialista Feminista y la Unión Gremial Femenina y fue socia fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.1996 - CARLOS BOSSIO. El arquero de Estudiantes de La Plata Carlos “Chiquito” Bossio se convierte en el primero en su puesto en marcar un gol de cabeza, con el que selló un empate 1-1 de su equipo en el último minuto de juego ante Racing Club.2002 - JIMMY CARTER. El expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter inicia una visita de cinco días a Cuba convirtiéndose en el primer líder político estadounidense en visitar la isla desde el triunfo de la revolución socialista de 1959 y del posterior bloqueo económico que le aplicó el país norteamericano.2010 - ACCIDENTE AÉREO. Un avión de la compañía libia Afriqiyah Airways se estrella cuando iba a aterrizar en el aeropuerto de Trípoli, siniestro que causó la muerte de 103 pasajeros y tripulantes y tuvo como único sobreviviente a un niño de 9 años.2022 - ENFERMERA/O. Desde 1965 se celebra el Día Internacional de la Enfermería en conmemoración de la fecha de 1820 en la que nació la enfermera británica Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna.