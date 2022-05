Rodríguez Larreta presentó un plan para que 10.000 jóvenes accedan a su primer empleo

Larreta señaló: "Es una gran preocupación y un círculo vicioso: no consiguen trabajo porque no tienen experiencia, y no tienen experiencia porque no consiguen trabajo, no termina más. Tenemos que romper ese círculo y para eso está el Estado".

Según el Gobierno porteño, actualmente en la ciudad de Buenos Aires más de 38.000 jóvenes se encuentran desocupados / Foto archivo.

El desempleo jovenen la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño,este martes el, cuyo objetivo es conseguir queaccedan a suo con el, que"En la Ciudad tenemos, un número que a nivel nacional es casi diez veces más", dijo Rodríguez Larreta durante la presentación del plan.En ese marco, señaló: "Es una gran preocupación y un círculo vicioso: no consiguen trabajo porque no tienen experiencia, y no tienen experiencia porque no consiguen trabajo, no termina más. Tenemos que romper ese círculo y para eso está el Estado".Por ello, el jefe de Gobierno remarcó la necesidad de "juntar, acercar y ayudar a las empresas que tienen vocación de tomar chicos jóvenes para trabajar, en un contexto económico que sabemos que es complejo, con el nivel de inflación que tenemos y todo lo que pasó con la pandemia"."Es necesario trabajar juntos con las empresas para darles un impulso para poder ayudar a la expectativa que tenemos, que es que 10.000 jóvenes de entre 18 y 24 años consigan su primer trabajo", subrayó Larreta.Por otra parte, el jefe de Gobierno dijo que el tema laboral "no es un problema igual en toda la Ciudad", por lo que "a los. Esto refleja la desigualdad que hay, donde los mayores niveles de desocupación están al sur de la Ciudad".El mandatario porteño precisó que lo mismo sucederá con las, quienes tendrán unporque "son".Asimismo,, por lo que explicó que esperan cubrir lo antes posible los 10 mil puestos de trabajo."No tenemos dudas que es la iniciativa privada la que impulsa los procesos de desarrollo, la que motoriza la innovación y la genera trabajo", remarcó.Según el Gobierno porteño, actualmente en la ciudad de Buenos Aires más de 38.000 jóvenes se encuentran desocupados, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).Entre las zonas que registran más desempleo de jóvenes en la Ciudad, las comunas del sur y los barrios populares resultan las más perjudicadas con (34,7 por ciento), le siguen comunas del centro (20,9%) y comunas del norte (17,2 por ciento).De acuerdo a lo informado, el, a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción local, "brindará una. En paralelo, elhasta completar el monto del salario previamente acordado".El, lo que dependerá de distintos factores, y se ajustarán de acuerdo a las variaciones del salario mínimo, vital y móvil.Para conectar a los jóvenes con las organizaciones interesadas, el Gobierno porteño contará con un portal de empleo que estará disponible en el sitio web oficial; donde los postulantes podrán inscribirse y cargar sus datos personales, y las empresas tendrán la posibilidad de conocer los requisitos para participar del Plan y encontrar perfiles que se ajusten a sus búsquedasLastendrán un plazo de