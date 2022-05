Gómez Alcorta destacó que la ley de Identidad de Género "profundizó la democracia"

(Foto: Julián Álvarez).

"Los derechos se conquistan". Elizabeth Gómez Alcorta

Hace 10 años, la lucha de las calles se unió a la voluntad política para sancionar la Ley de Identidad de Género, poniendo a la Argentina a la vanguardia en materia de derechos de LGBTI+ en el mundo.



Celebramos esta conquista y seguimos por las que faltan.#IdentidadEnLibertad pic.twitter.com/lQWtq7QaEY — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) May 9, 2022

La ministra de Mujeres, Género y Diversidad,, resaltó que la ley de Identidad de Género , de cuya sanción se cumplieron hoy, fue posible por una "enorme lucha" que permitió "profundizar la democracia" y advirtió que "las derechas reaccionarias, misóginas y discriminatorias están al acecho para ir por todos los derechos que venimos conquistando".; la dictadura cívico militar eclesiástica se hizo mella de las identidades de más de 400 niños y niñas, pero también la Argentina marcó un hito en esa lucha por el reconocimiento como un derecho humano a la identidad", señaló en el panel, compartido con otras funcionarias.Durante su exposición, la funcionaria recalcó quey subrayó que, que es un motor fundamental"., pero también tenemos un aprendizaje de que no alcanza solo con eso, sino que se necesita", dijo.La ministra enfatizó en que "para ir por todos los derechos que venimos conquistando" y que, por lo tanto, "no solo hay que festejar, sino que se debe militar todos los días no sólo por lo que falta, también por lo ya se conquistó".Esta ley "marca algo que es fundamental que es una toda la sociedad: que la biología no es destino", añadió."Eso rompe con siglos de patologización de las personas travestis y trans, y ayuda a salir de la lógica de lo normal que se utilizó para múltiples discriminaciones", afirmó.Gómez Alcorta destacó como "imprescindible" a la activista del colectivo transgénero, Diana Sacayán -asesinada en 2015- quien luchó por la ley de Cupo Laboral Travesti trans que fue promulgada en la provincia de Buenos Aires."Inmediatamente conquistada esa ley, también entendió que había que ir por más, por las condiciones materiales. Sabemos que la ley de Identidad de Género es un paso enorme, pero no alcanza", aseguró.La funcionaria recordó, además, a Tehuel De La Torre, el joven trans de 22 años desaparecido desde el 11 de marzo de 2021: "Nos falta Tehuel", dijo.Para finalizar, la ministra apuntó que se debe avanzar desde la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad para "crear una línea para las personas mayores de 50 años, para que tengan la posibilidad de tener un apoyo de seis salarios mínimos" y pidió avanzar en ese sentido.El acto se desarrolló en las instalaciones de la Región Descentralizada Noroeste de Avenida Rivadavia 13518, con la participación de organizaciones de la diversidad y autoridades de diferentes organismos del estado nacional y provincial.Por su parte, la directora provincial de Políticas de Diversidad de la provincia de Buenos Aires,, llamó a no dejar "nunca de recordar los tiempos políticos en los cuales conseguimos los derechos" y preponderó las figuras del expresidentey de la vicepresidenta, hay que celebrar, pero hay que seguir militando porque no depende sólo lo que falta del Estado", expresó.A su turno, la secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza,, manifestó en su exposición que "no nos vamos a detener hasta que el mundo sea el que soñamos".".La Ley N° 26.743 desde su sanción el 9 de mayo de 2012 permitió que 12.655 personas rectificaron su DNI para que coincida con su identidad autopercibida, es decir, 26 de cada 100 mil habitantes, según un informe difundido por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).En tanto, la subsecretaria de Diversidad del Gobierno de Tierra del Fuego,, resaltó, además de la ley de, la ley dey la ley deCon respecto a la militancia para que se apruebe la ley que hoy cumplió su décimo aniversario, la funcionaria recordó: "Todo lo que ha costado ante los peores pronósticos, porque siempre los nuestros son los peores"."Pero aun así seguimos de pie y avanzamos", dijo y reclamó por el cumplimiento de la ley de Cupo: "El desafío es que nos juntemos dentro de cinco años y podamos decir que todos las compañeras y compañeros tienen laburo".A su turno, la directora de Diversidad del Gobierno de la Provincia de Chaco,, llamó a no permitir que "la derecha vuelva a gobernar porque vamos a perder derechos".Al finalizar el acto, el Gobierno nacional homenajeó y reconoció al activismo travesti trans "por su aporte al fortalecimiento de la democracia, a la ampliación de derechos y a la construcción de una sociedad más equitativa".Se distinguieron a 25 activistas: Say Sacay, hermano de Diana, del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación; Paula Arraigada de La Nelly Omar; la representante especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Alba Rueda; Alma Fernández del Movimiento Popular Travesti, Agustina Ponce; Daniela Ruiz de la Cooperativa 7 Colores, y Consuelo Herrera, entre otras.Horas antes, a partir de las 14.30 y en el mismo lugar, se realizó un foro de organizaciones LGBTIQ+ en cual formaron cinco grupos para debatir cuestiones relacionadas a la infancia y vejez trans, empleo, salud y hábitat.El cierre de la jornada estuvo a cargo de la artista Ayelén Beker conocida como "La Gilda de las Travas".