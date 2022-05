La Justicia investiga si el taxista que atropelló a las turistas francesas podía conducir

El siniestro ocurrió en la intersección de Av. Santa Fe y Armenia. (Foto: Google Street View)

Dos de las turistas siguen internadas en el hospital Fernández.

Lainvestiga si el taxista que atropelló a tres turistas francesas el pasado sábado estaba en condiciones de conducir el auto en el que trabajaba o si había desoído alguna señal previa que le hubiere indicado que no estaba en condiciones de seguir manejando, indicaron este lunes fuentes del caso.El caso llegó este lunes a manos del fiscal porteño, quien no avanzó en imputaciones pero comenzó a darle a la investigación una orientación que permita determinar si hubo alguna conducta reprochable por parte del chófer del taxi, de 74 años, que continúa internado en el Hospital Rivadavia, tras un posible infarto agudo de miocardio.En la causa en la que se investiga el hecho, el fiscal solicitó una batería de medidas de pruebas con el objetivo delo que finalmente ocurrió por sufrir un síncope fortuito, como señalaron las primeras versiones.En la Fiscalía aguardan aún los informes médicos sobre la salud del taxista pero, mientras tanto, ya fue solicitada su historia clínica para saber si había padecido algún episodio similar y si debía tomar alguna medicación que no estuviera tomando o que le hubiera podido causar el episodio que generó que perdiera el conocimiento.Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), sin embargo, aclararon que estas primeras medidas tienen que ver con darle un enfoque a la investigación, pero que tambiéndel cual no tuvo ninguna advertencia por lo cual no habría conducta reprochable.En relación a las víctimas del hecho, este lunes por la mañanao, director del Hospital Fernández, indicó a Télam que ambas jóvenes,(ambas de 23 años) permanecen internadas y en condición "estable".Previgliano precisó que "Clemence está en emergentología, está muy bien y lucida, y Anne, que está en Unidad de Terapia Intensiva (UTI), está estable, pero requiere continuar con cuidados críticos".El funcionario señaló que van a continuar internadas en el hospital y que "aguardan la llegada de familiares de las jóvenes", como así también de la familia de la joven fallecida, según pudo averiguar Télam.En diálogo con los medios de comunicación desde el Hospital Fernández, Previgliano dio detalles sobre el parte médico de ambas estudiantes.y unas fracturas de cráneo que no le generan daño cerebral, pero tiene un golpe en el polo temporal derecho y una fractura de pelvis estabilizadas. Está bien y va a seguir en terapia intensiva pero esta muy estable", sostuvo.y "esta muy consternada"Al respecto añadió que, Anne-Lise no fue informada de la muerte de Bichet porque "no está en condiciones"Las mujeres fueronen el barrio porteño de Palermo.En el incidente, que sucedió a pocos metros de la esquina de la avenida Santa Fe y Armenia, cerca del Jardín Botánico porteño, estuvieron implicados otros dos automóviles, y cinco personas fueron embestidas por un taxi Volkswagen Voyage.Efectivos de la Comisaría Vecinal 14A encontraron al chofer tendido en el suelo, quien fue llevado de urgencia al hospital Rivadavia, donde se informó que podría haber sufrido un ACV.Otros dos autos, un Fiat Palio y un Nissan March, presentaban daños en sus laterales, por lo que se presume que el taxista también los embistió.