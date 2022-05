Defensa entregó lanchas para asistir a comunidades isleñas para combatir incendios

Combatieron y controlaron incendios sobre islas del delta del río Paraná durante el fin de semana

Brigadistas nacionales y personal de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe finalizaron hoy los trabajos por tierra y aire que realizaron durante todo el fin de semana para extinguir nuevos incendios registrados en las islas del delta del río Paraná, informó hoy la Secretaría de Ambiente entrerriana.



Los trabajos se realizaron sobre el Canal Estévez, Cuatro Bocas, en la zona de islas del departamento Victoria, principalmente en una zona de viviendas.



Con un helicóptero de la Policía Federal, un avión hidrante del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, maquinarias y herramientas, los brigadistas lograron combatir las distintas quemas no autorizadas en cercanías a viviendas.



Allí trabajaron de diferentes formas con ataques directos, indirectos y paralelos; líneas y brechas cortafuego, anclando en quemados y lugares de rebrotes; y herramientas de zapa y enfriamiento de mochila.



En el lugar trabajó personal especializado de la Policía de Entre Ríos, de Defensa Civil y la brigada de respuesta ambiental de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, del Plan Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos y Protección Civil de Santa Fe.



"Para trabajar sobre el fuego hay que conocer el terreno, tener el equipamiento y conocimientos necesarios, porque de lo contrario se corre peligro", explicaron a Télam desde la Secretaría de Ambiente.



Por eso, solicitaron que no se acerquen a colaborar en el ataque a las llamas y detallaron que el fuego tiene cuatro estadios hasta lograr erradicarlo.



En el 2021, más de 20.000 hectáreas en Entre Ríos fueron afectadas por incendios.



Además de los fuegos reportados en islas del delta del Río Paraná, también se detectaron frente al Parque Nacional El Palmar (Colón); en Calabacilla (Concordia); en la Isla del Puerto (Concepción del Uruguay); y en unas 14 hectáreas de la localidad de Federación.



El Gobierno de Entre Ríos recordó que aún se encuentra vigente la prohibición de realizar cualquier tipo de quemas sin autorización ya que pesa sobre la zona una medida cautelar del Juzgado Federal de Paraná.



El fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, aseguró que Entre Ríos "no tiene ninguna responsabilidad jurídica" sobre los incendios y afirmó que es "gente de Rosario la que hace un uso inadecuado" de las islas.



"Adjudicarle responsabilidad a Entre Ríos por los hechos que se producen es un contrasentido", sostuvo en un comunicado.