Coronavirus: CABA con probabilidad "alta" de transmisión y 9 provincias con riesgo "medio"

Según los especialistas, la llegada del frío trajo un aumento de casos de coronavirus.

A nivel nacional, se reportaron 17.646 notificaciones en esta última semana, 76 personas fallecidas, y 295 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva con coronavirus.

La Ciudad de Buenos Aires presentó en las últimas dos semanas una probabilidad "alta" de que sus habitantes tengan contacto con alguna persona con coronavirus y en otras nueve provincias hay un riesgo "medio" de que eso suceda, de acuerdo con las variables establecidas por el Ministerio de Salud de Nación, aunque esto no tiene hasta el momento impacto en la cantidad de hospitalizaciones ni muertes producto de la enfermedad, que siguen descendiendo."Este análisis no tiene que ver con la situación de la jurisdicción en cuanto a su capacidad de respuesta ni con un aumento de hospitalizaciones ni muertes sino con el análisis de dos variables que fijó el Ministerio para medir el riesgo de infectarse que puede haber en un lugar", explicó a TélamEstas variables, continuó el especialista, "son"Cuando esta última variable es superior a 1,20, significa que el aumento es mayor al 20%", precisó.En base a los números que arrojan esas variables,de que sus habitantes estén en contacto con alguien que tenga coronavirus."Al analizar los datos publicados este lunes en la base del Ministerio, lo que se encuentra es que, y que la razón está en 2,15, con lo cual la combinación de esos valores arroja un riesgo alto", explicó Aliaga.Siguiendo con el análisis de razón e incidencia, hayAlgunas presentan todavía pocos casos cada 100 mil habitantes pero el crecimiento de los últimos 14 días es alto: tal es el caso de, que presentó 7 casos cada 100 mil habitantes con un crecimiento del 1,40;, que tuvo 8 notificaciones cada 100 mil con una razón en 1,58;2 cada 100 mil con un crecimiento de 1,44, y, con 2 casos cada 100 mil y una razón de 1,26.Por su parte,presentó 65 casos cada 100 mil con una crecimiento de 1,1.En el caso de, tanto la incidencia como la razón se encuentran elevadas: se registraron 105 casos cada 100 mil habitantes y el crecimiento de notificaciones fue de 2,2.(razón de 2,94) y se acumularon 45 casos cada 100 mil habitantes, en tanto enel crecimiento fue de 1,69 con 40 casos notificados cada 100 mil, algo similar al comportamiento en la, con 38 notificaciones acumuladas cada 100 mil y una razón de 1,96.porque el crecimiento de los últimos 14 días es inferior al 20 por ciento y los casos acumulados son menos 50 cada cien mil habitantes o bien porque la cantidad de casos acumulados es menor de 150 pero la razón es menor de 0,8, es decir que no hubo un crecimiento de las notificaciones.en tanto, se reportaron este lunes 6.448 nuevos casos de coronavirus y 12 fallecidos en la última semana, lo que significa un 86,57% más de contagios con respecto a la semana anterior (3.456) y el triple de muertes (4)."Tal cual lo que esperábamos, con la llegada del frío empieza a verse un crecimiento sostenido de los casos detectados en la Argentina. De hecho, por fecha de diagnóstico, el crecimiento es del 76% de los últimos siete días y, por fecha de reporte, es del 54%", indicó por su parteEn ese marco, continuó: "Este crecimiento está acompañado también de un aumento en la positividad.No obstante, Barrionuevo señaló que "tenemos que aprender a ver los casos detectados con otro prisma, ya no con la alarma que generaban antes porque, de hecho, todavía el número de personas internadas en terapia intensiva sigue bajando"."Sin embargo -añadió- estas cifras nos tienen que servir para saber que tenemos que seguir cuidándonos (ventilación y uso de barbijos en interiores) y vacunarnos, en caso de que no hayamos completado esquemas o refuerzos".Los especialistas recordaron, además, que, por lo que las estadísticas reflejan sólo "un piso de casos".