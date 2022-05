Continúan estables las dos turistas francesas atropelladas por un taxi en Palermo

Las turistas francesas que sobrevivieron al accidente permanecen internadas en el Hospital Francés.

Las dos jóvenes que acompañaban a, la turista francesa de 25 años que falleció el domingo tras ser atropellada por un taxi en Palermo el pasado sábado al mediodía, continúan "estables", informaron desde el Hospital Fernández, donde se encuentran internadas.Ignacio Previgliano, director de ese hospital, indicó a Télam que, ambas de 23 años, permanecen internadas en el Hospital Fernández, y se espera que lleguen sus familias y también la de Lwana.Previgliano precisó que "Clemenceau está en emergentología, está muy bien, está lucida y Anne, que está en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) está estable, pero requiere continuar con cuidados críticos".El funcionario señaló que van a continuar internadas en el hospital y que "aguardan la llegada de familiares de las jóvenes" .Asimismo, en diálogo con los medios de comunicación desde el Hospital Fernández, Previgliano dio detalles sobre el parte médico de ambas estudiantes.Al respecto dijo que "Anne-Lise tiene un traumatismo de cráneo leve y unas fracturas de cráneo que no le generan daño cerebral, pero tiene un golpe en el polo temporal derecho y una fractura de pelvis estabilizadas. Está bien y va a seguir en terapia intensiva pero esta muy estable".Sobre Clemence, indicó que pudo conversar con ella y que ya sabe que su amiga falleció y "esta muy consternada"Al respecto añadió que, Anne-Lise no fue informada de la muerte de Bichet porque "no está en condiciones"Durante la mañana de ayer fuentes del Ministerio de Salud del Gobierno porteño confirmaron a esta agencia que Luana Bichiet, que tenía una fractura de cráneo, había fallecido.Las mujeres fueron atropelladas pasado el mediodía del sábado por un taxi, cuyo conductor perdió el control del vehículo al sufrir un ataque cerebro vascular, en el barrio porteño de Palermo.En el incidente, que sucedió a pocos metros de la esquina de la avenida Santa Fe y Armenia, cerca del Jardín Botánico porteño, estuvieron implicados otros dos automóviles, y cinco personas fueron embestidas por un taxi Volkswagen Voyage.Efectivos de la Comisaría Vecinal 14A encontraron al chofer tendido en el suelo, quien fue llevado de urgencia al hospital Rivadavia, donde se informó que había sufrido un ACV.Otros dos autos, un Fiat Palio y un Nissan March, presentaban daños en sus laterales, por lo que se presume que el taxista también los embistió.