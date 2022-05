Coronavirus: insisten con el uso del barbijo ante el "moderado" aumento de casos

Foto: Leo Vaca

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires,, aseveró este lunes que se registra un aumentode contagios de coronavirus "por la aparición de una nueva subvariante de la Omicron".En declaraciones formuladas a El Destape Radio, el funcionario bonaerense planteó que ello no derivó, por el momento, "en el aumento ni de consultas de guardia, ni de internaciones"."Las enfermedades respiratorias se contagian especialmente cuando empieza el frío.Si hacemos eso, el riesgo se neutraliza", remarcó.Recordó que"de lunes a lunes en primera y segunda dosis", indicó que "casi el 90% de la población cuenta con la segunda dosis y casi el 50% tiene la tercera"."Es importante que habiendo pasados los cuatro meses, se den la tercera dosis porque con esta variante Ómicron -que hace una pequeña mutación respecto de las anteriores-", explicó Kreplak.Sostuvo que, "por eso," tras los cuatro meses de la tercera dosis "para volver a levantar las defensas, la eficacia y contagiarse menos".También, detalló que la provincia de Buenos Aires avanza en la, expuso que "la vacuna de Covid y la de la gripe se pueden aplicar el mismo día" e indicó que "en la provincia de Buenos Aires no hay que inscribirse para la vacuna de la gripe, no es por turno".