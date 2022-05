Se celebró en las calles el décimo aniversario de la Ley de Identidad de Género

(Foto: Maximiliano Luna).

celebraron este domingo por la tarde, en la plaza del Congreso, el décimo aniversario de la, donde aseguraron que "con esta ley dimos vuelta de página en la historia de judicialización, estigmatización, criminalización y patologización de las personas travestis, transexuales y transgénero".Activistas de todo el país, con banderas, pancartas y vestimenta alusiva, celebraron el aniversario de la Ley en la Plaza de los Dos Congresos, aprobada el 9 de mayo de 2012.La ley 26.610 establece a la identidad de género como aEn el lugar, decenas de agrupaciones de movimientosportaron carteles en los que intercalaban mensajes relacionados con el cumplimiento del aniversario de la Ley, con pedidos de justicia y reclamos por más derechos para las personas del colectivo Travesti-Trans.Pedidos de reclamo de, el joven trans que desapareció en marzo de 2021, después de una presunta entrevista de trabajo en la localidad bonaerense de San Vicente, o la solicitud de una reparación histórica para las personas travesti-trans, fueron algunos los mensajes que aparecieron en los carteles.La música por los altoparlantes, en donde el pop y la cumbia se escuchaban a lo largo de la cuadra, se combinaban con las banderas multicolores y los cánticos de los participantes del evento.El ambiente no solo era festivo por la celebración del aniversario de la Ley de Identidad de Género, sino también la media sanción del proyecto en la cámara de Diputados de la Nación de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual , por el cual diferentes organizaciones del colectivo LGBTI+ lucharon por muchos años.Marcela Tobaldi, fundadora de la organización social de personas travestis y trans La Rosa Naranja, expresó a Télam que la ley de Igualdad de Género permite que el país "sea un lugar mejor para las personas de la comunidad travesti-trans"."Esta ley fue el trampolín para reclamar otros derechos como la ley de cupo trans", destacó Tobaldi quien instó a las autoridades locales a que se efectivice la ley de cupo trans.En este marco, la activista de 56 años remarcó: "Las personas travesti trans tienen una expectativa de vida de menos de 40 años y eso es doloroso. Por eso".La ley de Identidad de Género fue un antes y un después para Noemi, una activista trans, que admitió emocionada a Télam: "gracias a la Ley de Identidad de Género me pude sentir verdaderamente en comunidad. Además de que pude empezar y terminar mis estudios después de muchos años que no pude hacerlo por muchos prejuicios sociales".Alma Fernández, militante de travesti trans y activista por los derechos humanos, afirmó a Télam: "Hoy es un día histórico para nosotros, porque en este país y en una sociedad en donde una personas trans o travesti vaya presa por ir a comprar el pan, es importante celebrar un hecho que cambió la vida de miles de personas que luchan por su identidad de género"."Los que ganamos derechos tenemos que tener la capacidad de poder defenderlo. Hay que hacerlo por Diana, por Lohana, por Mia y por las que vendrán", afirmó Fernández, ex candidata a Diputada Nacional por el Frente de Todos.En misma sintonía, Ivana Gutiérrez, directora de la política de diversidad del municipio de Morón, señaló que la Ley de Identidad de Género permite que haya mejores derechos para la comunidad y solicitó "efectivizar la ley de cupo trans y el artículo 11 en donde se habla de la salud integral".En el acto central, diferentes activistas travesti-transEn el comunicado resaltaron que, desde la implementación de la ley, más de 10.000 personas del colectivo travesti trans fueron reconocidas recibiendo un DNI, al igual que las identidades feminizadas y masculinizadas que recibieron reconocimiento estatal.En este sentido, enfatizaron que la ley fue posible por la lucha de las diferentes organizaciones LGBTI+ y remarcaron "el derecho a la identidad de género como una política de Estado y reclamamos el compromiso de todos los sectores políticos en su defensa".Hubo cánticos y hasta llantos en algunas de las participantes, cuando se recordó la lucha de Lohana Berkins, Diana Sacayán y Mia Pía Baudraco, históricas militantes por los derechos de la comunidad travesti trans."Además de no volver nunca más al calabozo, como exigían Diana Sacayán y Lohana Berkins, ¡Reclamamos reparación histórica para las sobrevivientes de la sistemática violación de los derechos humanos por motivos de identidad de género y acciones afirmativas para incluir a las personas mayores travestis y trans en la seguridad social", enfatizó Alma Fernández, en el comunicado.Asimismo, continuaron enumerando otras luchas que trajeron aparejada la aprobación de la Ley de Identidad de Género, como fue la sanción de la Ley 27.636, conocida como Ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero "Diana Sacayán-Lohana Berkins", aprobada en 2021."Reclamamos protección, asistencia y medidas de prevención de los travesticidios y la erradicación del travesticidio social que condena a la desaparición y la muerte a nuestras compañeras y compañeros" señaló Tobaldi en su lectura.El documento concluye con un pedido de continuar la lucha por los derechos de la comunidad travesti trans, y reclama por una reforma judicial transfeminista y por la reparación histórica de la violencia institucional por motivos de identidad de género.Una vez concluido la lectura del documento, las y los activistas se estrecharon en un fuerte abrazo y cantaron "Lo dijo Lohana y Sacayán, al calabozo no volvemos nunca más", para luego realizar un "banderazo sobre la calle Entre Ríos, frente a las puertas del Congreso de la Nación", en donde desplegaron una pancarta solicitando "Reparación histórica"."Hay muchas personas travesti trans, mayores de 50, porque esa gente no puede trabajar, no puede hacer un recorrido, son personas desgastadas, por la lucha, por el sistema, por el encarcelamiento y que históricamente fueron despreciadas. Es necesario una ley de reparación histórica ya", enfatizó Tobaldi.