Los Cuyis XV, el equipo de rugby inclusivo que derriba barreras y viaja a Irlanda

El equipo de Los Cuyis XV, Esta disciplina conocida como rugby Mixed Ability (habilidades combinadas en inglés) es integrada por siete jugadores con discapacidad y ocho sin discapacidad. (Foto Ramiro Gómez)

El logo Los Cuyis, toda una institución en Mendoza. (Foto: Ramiro Gómez)

Los Cuyis XV fueron distinguidos en marzo de 2022 por la Legislatura de Mendoza "por su performance deportiva y espíritu inclusivo del deporte mendocino". (Foto Ramiro Gómez)

En el torneo de Irlanda, Los Cuyis XV competirán con el seleccionado irlandés, Inglaterra, Gales, Escocia, Italia, España, Canadá, Bélgica, Ecuador y Chile. (Foto Ramiro Gómez)

El equipo mendocino de rugby inclusivo, Los Cuyis XV, integrado por, fue invitado por primera vez a participar del próximo mundial de rugby inclusivo que se dirimirá el 5 junio, en la ciudad irlandesa de Cork."No solo hacemos actividades de rugby, además hacemos salidas recreativas con ellos, vamos al cine, al circo, hacemos giras y aquellos que tienen más afinidad con un facilitador concentran, duermen con ellos, les administran la medicación, tienen una relación de amigos, tienen contacto día a día", explicó a Télam el director de Los Cuyis XV, Marcelo Goldman.Esta disciplina conocida como rugby Mixed Ability (habilidades combinadas en inglés) es integrada por siete jugadores con discapacidad y ocho sin discapacidad, a quienes se denomina facilitadores o dinamizadores de juego, y mantiene las mismas reglas que el rugby tradicional.destacó Goldman.La invitación al próximo mundial -organizada por la ONG International Mixed Ability Sports (IMAS)- llegó de la mano del equipo argentino de rugby Mixed Ability "Los Pumpas", la selección nacional de rugby para personas con discapacidad de Buenos Aires, donde comenzó esta modalidad, y que en 2017 fue a disputar el mundial a España y se coronó campeón del mundo.En esta edición participará como facilitadora Analía Meraglia en el equipo Harle Queens Latinas por lo que será la primera participación de equipos femeninos en disputar un mundial de esta especialidad.En la ciudad universitaria de Cork, ubicada en la costa sudoeste de Irlanda, junto a la Argentina competirán el seleccionado irlandés y los de Inglaterra, Gales, Escocia, Italia, España, Canadá, Bélgica, Ecuador y Chile."Hace cinco años soy parte, es maravilloso ver cómo crecimos, con el aporte fundamental que son los padres", destacó Meraglia.Goldman, quien formó parte de aquel equipo campeón de 2017, recordó: "Luego del mundial comienzo con el proyecto en Mendoza pero me encontré con una realidad muy distinta que en Buenos Aires, aquí hay menos equipos por lo que no encontré chicos que quieran participar de Los Cuyis"."Ante esta realidad, fui con un amigo a los centros de guías a dialogar con los padres y con un video les mostrábamos de qué se trataba este proyecto y que invitábamos a sus hijos a jugar. Los padres nos miraban con cara de este tipo está loco, cómo voy a llevar mi hijo a un deporte de contacto decían, y en los primeros días, nadie venía", recordó Goldman.La iniciativa tomó fuerza a partir de la difusión, la colaboración de los padres y del Instituto Terapéutico Naranjito que permitió que muchos de los chicos de bajo recursos que allí concurrían se sumaran al grupo."De cinco chicos en el comienzo pasamos después de cinco años a tener 55 pibes de toda la provincia y 30 facilitadores", resaltó el responsable de Los Cuyis y agregó que ahora "los padres suelen hacer hasta 40 kilómetros con sus hijos para compartir ese momento con otros chicos".Y, remarcó que "desde ese momento, se sumaron otras provincias como San Juan, Córdoba, Santiago del Estero, hay un equipo de Rugby Mixed Ability en casi todas las provincias, además se sumaron países como Chile, Uruguay, Ecuador".Los Cuyis XV fueron distinguidos en marzo de 2022 por la Legislatura de Mendoza "por su performance deportiva y espíritu inclusivo del deporte mendocino"."El miedo está en el ser humano sobre todo a lo desconocido, y a veces si hay alguien de tu entorno con discapacidad intelectual siempre es algo que te paraliza, porque no sabes que hacer, y acá hay un punto en común, el juego, pierden el miedo, nace la integridad, la familia", reflexionó Goldman.Los padres y los responsables de Los Cuyis coincidieron en que los chicos, de 17 años en adelante, desde que ingresaron mostraron un cambio absoluto, en especial en su autonomía en la sociedad.Para llevar adelante este proyecto solicitaron un subsidio de la Subsecretaría de Deportes de la provincia para contar con todos los materiales, además de tres profesores de educación física, un psicólogo, un kinesiólogo y que su vez se articuló con la Unión de Rugby de Cuyo.Luego del mundial, cerca de fin de año, el objetivo de Los Cuyis es viajar con todo el equipo a Buenos Aires al 5° Encuentro Nacional Mixed Ability."Nosotros queremos hacer una experiencia en Mar del Plata o Pinamar donde hay equipo de Mixed, y que los chicos conozcan el mar ya que el 80 por ciento son de bajos recursos, incluso de hogares y no tienen esta posibilidad", adelantó Goldman.En un alto de los entrenamientos a los que asistió Télam, Roberto "León" Cipolla (50), dijo: "Hace muchos años que estoy en Los Cuyis, soy el capitán de acá, me gusta estar y entrenar con todos. Ahora vamos al mundial, fue una sorpresa. Vengan a participar con nosotros, hay un equipo, hay un amigo".Por su parte, Juance (19) contó con emoción: "Hace un año que estoy, siento que hay una familia reunida. Es como estar en casa, que se levanten, que vengan a jugar con nosotros, hay una familia que los espera".Ricardo Gil, padre de Agustín (26) que tiene síndrome de Down, destacó que los "invitaron a participar del rugby inclusivo y hace seis meses" que participan de las prácticas aunque ya habían "escuchado hablar de Los Cuyis" con buenas referencias."Acá están todos los chicos, si quieren juegan, caminan, corren, lo que ellos quieran siempre acompañado por un facilitador", destacó y dirigiéndose a padres de otros chicos con distintas capacidades sugirió: "Tu hijo puede, tráelo y sentate con nosotros y vas a ver que te vas a sorprender".