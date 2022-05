Efemérides del 7 de mayo

La historia al día VER VIDEO

- BEETHOVEN. El compositor, pianista y director de orquesta alemán Ludwig van Beethoven estrena en el teatro Imperialla de Viena su Novena Sinfonía, que tuvo un rotundo éxito. Fue la última aparición pública del célebre músico fallecido en 1827.- PYOTR TCHAIKOVSKY. Nace en la ciudad rusa de Votkinsk el compositor Piotr Ilich Thaikovski, autor de algunas de las más célebres obras de música clásica, entre ellas "El Cascanueces", "El lago de los cisnes", la “Obertura 1812” y "La Bella Durmiente".- HIPÓDROMO DE PALERMO. Alrededor de 10.000 personas asisten a la inauguración de la primera tribuna del Hipódromo de Palermo de Buenos Aires.Tenía capacidad para 1.600 espectadores y un sector para 40 familias. La primera carrera la ganó el caballo "Resbaloso".- OBSERVATORIO ASTRONÓMICO. El gobernador de la provincia de Buenos Aires Dardo Rocha encarga el diseño del Observatorio Astronómico y de los edificios públicos de la ciudad de La Plata, a la que fundará en 1882. El teniente de navío francés Francisco Beuf dirigió la construcción del instituto astronómico platense.- TEATRO MAIPO. Se inaugura en Buenos AIres el Teatro Scala, dedicado a “las representaciones de revistas alegres”, el antecesor del Teatro Maipo, una de las salasmás importantes del país. En la inauguración se puso en escena “La revue de la Scala”, de H. Vernier, el administrador del teatro.- DEBUT DE LA ACADEMIA. El equipo de Racing Club de Avellaneda juega su primer partido oficial de fútbol ante San Isidro, con el que empató 1-1.- VIEJO GASÓMETRO. San Lorenzo de Almagro inaugura su estadio del barrio porteño de Boedo con una capacidad de 60.000 espectadores, el llamado Viejo Gasómetro por estar cerca de una torre de almacenamiento de gas. Lo inauguró en un partido con Estudiantes de La Plata al que venció por 2-1.- EVA DUARTE. Nace en el pueblo bonaerense de Los Toldos la actriz y dirigente política María Eva Duarte, segunda esposa del general y presidente Juan Domingo Perón. Evita, como se la llamaba popularmente, fue promotora del voto femenino y los derechos sociales.- BILL HALEY. El músico estadounidense Bill Haley y su banda Los Cometas realizan un recital en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, el primero del “padre del rock and roll” en la Argentina.- THE WASHINGTON POST. El diario estadounidense The Washington Post gana el premio Pulitzer de Periodismo por su investigación sobre el caso Watergate, el escándalo de espionaje a oficinas del Partido Demócrata que desembocó en la renuncia del republicano Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos.- METALLICA. La banda estadounidense de thrash rock Metallica actúa por primera vez en la Argentina, dentro de un festival de rock en el estadio del club Vélez Sarsfield en el barrio porteño de Liniers.- ILUMINADOS POR EL FUEGO. La película “Iluminados por el fuego”, dirigida por Tristán Bauer y que relata vivencias de soldados argentinos en la guerra con los británicos en las islas Malvinas, gana el premio al mejor filme del Festival de Cine de Tribeca ( Nueva York).- PARLAMENTO DEL MERCOSUR. En la ciudad de Montevideo se celebra la primera sesión del Parlamento del Mercosur con la asistencia de legisladores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, socios fundadores del bloque, y de Venezuela, por entonces en proceso de incorporación plena.- DÍA DEL TAXISTA. Se celebra el Día Nacional del Taxista en conmemoración a la fecha de 1919 en la que nació María Eva Duarte, fundadora del Sindicato de Taxistas Argentinos en 1950, durante el primer mandato de su marido, el general Juan Domingo Perón.