Las elefantas Pocha y Guillermina viajarán a un santuario en Brasil

Pocha y Guillermina serán trasladadas por vía terrestre antes de mediados de este mes a un santuario en Brasil.

Comenzamos con el operativo de traslado de Pocha y Guillermina que viajarán al Santuario de Elefantes de Brasil este mes. Junto a todo el equipo del Santuario y el Ecoparque Mendoza continuamos trabajando para darles la mejor comodidad y seguridad a las Elefantas. pic.twitter.com/YfmxWlWu3f — Humberto Mingorance (@MingoranceH) May 6, 2022

Tras el cierre del zoológico de Mendoza y las exitosas tareas de adaptación a los contenedores, las elefantas Pocha y Guillermina serán trasladadas por vía terrestre antes de mediados de este mes a un santuario en Brasil, informaron hoy autoridades del gobierno provincial.“Pocha y Guillermina, madre e hija, han podido observar el desarrollo de las tareas de adaptación a los contenedores. Todo marcha muy bien, también hemos tenido reuniones con los equipos logísticos tanto de transporte como de grúa para coordinar las tareas que se llevarán a cabo durante los próximos días”, dijo hoy la directora delAmbos animales, de origen asiático, tras años de encierro en el ex zoológico de la capital mendocina, serán enviados alen Mato Grosso, Brasil.En conferencia de prensa,aseguró que “ya se comenzó el proceso de adaptación al cierre de puertas de las cajas de Pocha y Guillermina, etapa crucial del proceso de traslado para lo cual contamos con el asesoramiento y soporte del presidente del Santuario de Elefantes de Brasil, Scott Blais, y el entrenador y director de operaciones del Santuario, Ingo Schmidinger”.Junto al equipo del Ecoparque “, dijo Mingorance.Caram resaltó “la constante y comprometida colaboración del equipo de Ecoparque conformado por cuidadores, personal de mantenimiento y veterinarios que nunca bajaron los brazos y asumieron retos únicos, teniendo en cuenta la magnitud de este emprendimiento”.quea partir de la alianza internacional entre Elephant Voices y Scott Blais, cofundador de The Elephant Sanctuary en Tennessee, Estados Unidos, alianza que dio lugar a Global Sanctuary for Elephants, que en 2013 sienta las bases de la Asociación SEB en suelo brasileño.El santuario obtuvo la habilitación de operación por parte del Gobierno brasileño en 2018 y recientemente, certificó estándares de excelencia por parte de The Global Federation of Animal Sanctuaries, convirtiéndose en la única institución latinoamericana con este prestigioso aval., posee recintos completamente naturales disponiendo de matorrales y áreas abiertas cubiertas de vegetación”, informaron desde la cartera de Ambiente.Cada recinto “tiene dimensiones muy amplias (entre 40 y 400 hectáreas cada uno), donde se les proveen dietas excepcionales a los animales y tienen atención veterinaria de alta calidad durante toda su vida”, detallaron.