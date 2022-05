En una década, 12.655 personas modificaron su DNI por la ley de Identidad de Género

A lo largo de los 10 años de vigencia de la ley de Identidad de Género, 12.655 personas rectificaron su DNI para que coincida con su identidad autopercibida, es decir, 26 de cada 100 mil habitantes, según un informe difundido este viernes por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Dirección de Población del Ministerio del Interior.De esta manera,El estudio oficial identifica que, de las 12.655 personas que rectificaron su documento,Por otro lado, durante la última década, 335 (2,64%) de las personas que habían obtenido su nuevo DNI murieron dentro de ese mismo lapso, donde se destacó que el promedio de edad de muerte fue de 40 años y el 75% murió antes de los 53 años, cuando la expectativa de vida en la Argentina es de 76,6 años, es decir, de casi el doble.Así, las estadísticas del Renaper confirman lo que señalan hace casi 20 años las organizaciones LGBTIIQ+:Además, desde el decreto 476/21 que implementó el DNI no binario para las personas que no se identifican dentro de la dicotomía de género “femenino/masculino”, se han realizado 354 rectificaciones de DNI con nomenclatura “X”.“La población que cambió su género en el DNI se caracteriza por ser joven adulta.”, detalla el informe oficial.El mismo dato desagregado por categorías de género muestra que la población de género varón y no binario que modificaron su documentación de identidad es más joven que las personas de género mujer.“Al analizar la evolución de la cantidad de trámites de rectificación de sexo asignado al nacer en el DNI,. En 2020, debido a la pandemia, se redujeron los casos, sin embargo en 2021 se observa un aumento notable, retomando la tendencia alcista de los años anteriores”, explicó el documento.Sobre el crecimiento iniciado en 2018, el informe del Renaper concluyó que “se debe principalmente a un”, dado que las masculinidades trans pasaron pasaron de ser del 10 al 30 de las rectificaciones en el período 2011 a 2017, a representar entre un 45% y 58% de los trámites desde el 2018 a la actualidad.Al analizar la edad de realización del trámite, se observa queEn tanto, el 7,6% de las rectificaciones se hicieron antes de cumplir los 17 años; el 55% de 18 a 29; el 21.6% de 30 a 39; y el 15.9% a partir de los 40.Otro dato destacable es que“Esta concentración es mayor entre las personas de género no binario (52,3%), luego entre las de género varón (42,9%) y en menor medida entre las de género mujer (33,1%)”, puntualizó el informe.En la misma línea,(47 personas cada 100 mil habitantes), seguida por las provincias de Salta, La Rioja y Tierra del Fuego (entre 37 y 36 personas cada 100 mil habitantes).Según datos suministrados a Télam por el Registro Civil de la Ciudad, las personas de mayor y menor edad que accedieron al cambio de DNI en la Ciudad de Buenos Aires para que éste coincida con su identidad autopercibida tenían 4 y 73 años, respectivamente, al momento de realizar el trámite.El organismo informó tambiénDe ese total, 151 personas se autoperciben como feminidad trans, 255 como masculinidad trans y 109 como no binaries.Por otro lado, en lo que va de este año 138 personas accedieron a la rectificación del DNI, 39 de ellas son transfeminidades, 66 transmasculinidades y 33 identidades no binaries.