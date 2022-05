La recarga de la tarjeta SUBE está suspendida desde el miércoles

Los equipos están trabajando para poder resolver la situación a la brevedad.

La recarga de la tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) está suspendida desde el miércoles 4 de mayo debido a "un problema técnico interno ocasionado por un ataque informático externo", según informó la empresa operadora de los subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires, Emova.A través de un comunicado,y que el “problema fue ocasionado por un ataque informático externo que sufrieron nuestros sistemas el miércoles 4 de mayo”.En tanto, Emova asegura que los servicios operaron en forma normal y no fueron alcanzados por esta situación, a pesar de que “algunas prestaciones empezaron a verse afectadas, como la recarga de SUBE y la página web, entre otros”.Durante la tarde del jueves,Y advirtió, en la misma red social, que el problema "no impide que puedas realizar tu viaje por la Red de Subte" y que "si estás sin saldo en tu tarjeta SUBE, podés comprar un subtepass en la boletería o realizar la recarga en cualquiera de los otros puntos habilitados en la superficie".Al respecto,de manera provisoria; con "el objeto de brindar una solución a los usuarios que no cuenten con saldo en su tarjeta SUBE, por lo que se dispuso la posibilidad de poder comprar boletos Subtepass en boleterías”.Según el texto emitido por Emova. los equipos están trabajando para poder resolver la situación a la brevedad.