Vizzotti presentó los consensos para avanzar en la integración del sistema de salud

Carla Vizzotti presentó los consensos logrados para avanzar en la integración del sistema de salud / Foto: Prensa Salud

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, presentó en el Consejo Federal de Salud (COFESA) los consensos logrados para avanzar en la integración del sistema de salud, se informó este jueves."En el marco de un nuevo encuentro virtual del Consejo Federal de Salud (COFESA) encabezado por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, la cartera nacional compartió con lasel(CORESA) que se realizaron en abril destinados a relevar los desafíos y propuestas de las jurisdicciones en materia de gestión sanitaria", informó un comunicado del Ministerio de Salud."En los encuentros regionales de Patagonia, NOA, NEA, Cuyo y Centro, las ministras y los ministros reconocieron el rol rector del Ministerio de Salud de la Nación en el proceso de integración y acordaron queagregó."Estamos avanzando en este trabajo federal, en los COFESA y los CORESA, parapero también es muy importante considerar que", indicó Vizzotti durante el encuentro.La ministra agregó: "no es lo mismo una provincia que tiene un subsector privado o de seguridad social importante, que una jurisdicción con un componente de cobertura pública exclusiva mucho más grande".Vizzotti también destacó así queCon ese objetivo, y de cara aln el que lospresentarán sus actas de intención regionales con los, la subsecretaria de Articulación Federal, Verónica De Cristófaro, compartió el balance con los diagnósticos comunes elaborados a partir de los CORESA, precisó el comunicado oficial.La funcionaria reveló qudonde coexisten subsistemas con múltiples formas de financiamiento y provisión de servicios,que se pueden visualizar tanto en el, manifestó De Cristófaro.En ese sentido, explicó que las autoridades sanitarias coincidieron también en que "no solamente generó conciencia sobre los beneficios de optimizar los recursos disponibles para la gestión sanitaria, sino que tambiénEntre los consensos alcanzados, la funcionaria enfatizó en que las ministras y los ministros de las cinco regiones reconocieron elSe consensuó así quea través de su permanente y periódica interacción con la población,Tras agradecer a sus pares el trabajo articulado para seguir dando respuesta a la pandemia, Vizzotti celebró los consensos alcanzados y concluyó que "estamos avanzando en cosas muy importantes de base, deudas pendientes, y fortaleciendo mucho la mirada federal y la participación de las jurisdicciones".