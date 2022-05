Vecinos de CABA presentaron un amparo para frenar el “Distrito del Vino”

Foto: Osvaldo Fantón.

Organizaciones vecinales de los barrios de Villa Devoto y Villa del Parque presentaron un recurso de amparo ante la Justicia porteña para que sea declarada la nulidad de la ley que dio creación al “Distrito del Vino”, impulsado por el Gobierno local para potenciar la actividad vitivinícola en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de facilitar la instalación de empresas del sector con exenciones impositivas, se informó este jueves.El amparo colectivo quedó radicado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 13, a cargo de Guillermo Scheibler, y fue motorizado por la Asamblea de “Residentes del Distrito del Vino”, conjuntamente con la organización “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”.Puntualmente, piden que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la ley 6447, sancionada en septiembre del 2021 en la Legislatura para crear el Distrito del Vino en un polígono que abarca sectores de los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque y La Paternal.Según explicaron los amparistas, “no se cumplió con la convocatoria y realización de la audiencia pública obligatoria que dispone el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad”, así como tampoco se realizó “el procedimiento de doble lectura que establecen los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad” para este tipo de proyectos urbanos.Además, señalaron que “se violaron los derechos que surgen de la Democracia Participativa Ambiental, en particular el derecho de todo habitante de la ciudad a participar en la toma de decisiones de políticas de planificación y ambientales”.La ley cuestionada por el grupo barrial dispone como “sujetos beneficiarios de las políticas de fomento” a las empresas que realicen actividades relacionadas a la industria vitivinícola, entre ellas, bodegas, vinotecas, cavas, museos y exposiciones relacionadas al vino; y la comercialización mayorista y minorista de vino.Jonatan Baldiviezo, letrado patrocinante de la causa judicial, expresó que “el Distrito del Vino es un eufemismo para denominar un mecanismo mediante el cual la Ciudad le devuelve entre el 50% y el 75% de su inversión a aquellos empresarios que inviertan en la instalación de explotaciones comerciales relacionadas con el vino, a través de créditos impositivos”.“La población porteña prácticamente le regala estos recursos a privados. Además, la ley está redactada de tal modo que no beneficiará a pymes sino a grandes empresas que no tendrían prioridad en recibir apoyo estatal en esta crisis económica”, agregó.Por su parte, los residentes del Distrito del Vino manifestaron que no fueron informados respecto de los alcances de la ley previamente a la sanción en la Legislatura."Deliberadamente omitieron consultar a través de los institutos que impone nuestra democracia participativa y representativa con quienes seríamos los principales impactados por esta ley, que somos los residentes de la Comuna 11”, señalaron.Y agregaron que "nuestros representantes locales no tuvieron lugar en esa mesa de consulta siendo que es una facultad concurrente de la Comuna"."Y mucho menos se realizó la audiencia pública que hubiera servido primero para anoticiar de la política que se pensaba implementar a partir de la creación del nuevo distrito y después darle el debido lugar y espacio dentro de la democracia participativa”, finalizaron.