A 'El Pepo' le anularon las salidas laborales

El cantante Rubén "El Pepo" Castiñeiras, quien desde diciembre del 2019 se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria acusado de doble homicidio culposo, no podrá acceder al beneficio de salidas laborales luego de que se comprobara "alertas fuera de rango" y "corte de tobilleras".Según informó a Télampara el cantante que cumple prisión domiciliaria, tras el siniestro vial que le costó la vida a Nicolás Carabajal y a Nacho Abosaleh, trompetista y asistente de la banda.Según precisó el letrado a esta agencia, en septiembre de 2021 y en febrero de este año la jueza Analía Catalina Pepi le otorgó a Castiñeiras el beneficio de salidas laborales, pero “nunca se hicieron efectivas” por los recursos presentados por Biondi, quien destacó estar actuando en soledad porque la "fiscal , Mónica Ferré, nos dictamina siempre en contra".explicó el abogado.Además, destacó que “hay una ausencia de varios días fuera de rango entre el 7 y 13 de enero de 2021 y Monitoreo no lo pudo ubicar”, y que en tres momentos se registró "corte o apertura de tobillera".En este sentido, el letrado calificó de “vergonzosa” la situación, y agregó que "nadie dio explicación, y si bien hoy sería extemporáneo darlas, lo claro es que nadie controló como corresponde esas interrupciones”.Con este informe, realizado por el Servicio Penitenciario e incorporado a la causa hace tres semanas, Biondi pidió la revocación del beneficio de las salidas laborales y de la prisión domiciliaria, que le fue otorgado a Castiñeiras en diciembre de 2019 tras un pedido de la defensa.La solicitud de salidas laborales, pese a que trabaja desde su casa usando distintas plataformas, es para que el músico pueda ir a grabar lunes, miércoles y viernes de 18 a 21, acompañado por su pareja, Josefina Cúneo.El Pepo está acusado deuego de que elLa causa, según Biondi, está elevada a juicio hace más de un año y medio, pero a pesar de haber solicitado que se fije fecha en dos oportunidades aún la jueza no lo hizo.