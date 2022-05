Un formoseño sufrió una fístula en el cráneo durante un hisopado

Doroteo Torales fue hisopado tras presentar síntomas en el Centro Asistencial del municipio de Tolhuin. Foto: archivo.

La Justicia de Tierra del Fuego investiga el caso de unluego de que le produjeran una, informaron este jueves a Télam fuentes policiales y judiciales., contó a la prensa fueguina que el incidente tuvo lugar el jueves 14 de abril en eldonde reside junto a su esposa y un hijo.“Tenía mucho dolor de cabeza, de garganta y muscular. Hacía dos días que estaba en cama. La médica que me atendió estaba enojada porque yo me había quejado por la demora prolongada”, relató el hombre a medios de la provincia.. Ahí empecé a perder líquido, como una especie de baba o mucosidad. Después me enteré que era líquido cefalorraquídeo”, detalló.Torales fue, según consta en el certificado al que accedió Télam.Cabrera, matrícula provincial 721, afirmó a la prensa que en estos casos se debe guardar reposo “con la cabeza lo más arriba posible y no toser, ni estornudar ni tomar mate”.También dijo que “si la fístula permanece o se vuelve a abrir, hay que plantear alternativas quirúrgicas” y consideró que este tipo de casos “si bien no son frecuentes, son una posibilidad”.Mientras continúa internado en observación, Torales confirmó que, que lo atendió en Tolhuin y optó por no dar explicaciones públicas hasta el momento.La denuncia tramitada en primera instancia ante la comisaría de la localidad fueguina ingresó al Juzgado de Instrucción 1 de Río Grande el martes 3 de mayo, confirmaron fuentes judiciales.Elcon intervención del fiscal Ariel Pinno, completaron los voceros.“No quiero perder mi trabajo, soy pobre. Hago changas. Si pierdo el trabajo lo pierdo todo”, se lamentó el hombre que está solo en Ushuaia mientras su esposa permanece en Tolhuin al cuidado de su hijo.Un grupo de sus vecinos de la localidad fueguina iniciaron una colecta para ayudarlo, liderada por el periodista Telmo Benítez, propietario de FM Azul.“Hicimos un llamado a la comunidad para reunir fondos. En pocas horas logramos reunir $34 mil. Doroteo trabaja como albañil y vive de changas, agarra trabajitos en la construcción. Cuando me enteré de lo que le pasó me conmovió mucho su historia”, explicó Benítez.Por su parte, laafirmó que el método de hisopado nasal para detectar el coronavirus constituye “una”.“Torales sufrió una fístula de líquido cefalorraquídeo. O sea, una. Por eso digo que es una técnica innecesaria que puede producir daño e incluso la muerte”, aseguró Lens.