Lavagna: "El objetivo es tener un censo de mucha calidad y muy transparente"

Lavagna puso de relieve que esta será "la primera vez que se hace un censo digital en la Argentina" / Foto: Walter Díaz.

El funcionario aclaró que el censo digital se realiza únicamente en la web oficial censo.gob.ar / Foto: David Sanchez.

El titular del Indec, Marco Lavagna, aseguró este miércoles que el objetivo del Censo 2022 es que sea una encuesta de "mucha calidad y muy transparente" y afirmó que los censos "no tienen colores políticos", al presentarse ante la Comisión de Población y Desarrollo Humano en la Cámara de Diputados."Los censos no tienen ideología, no tienen colores políticos, no tienen inclinaciones para un lado o para el otro, el censo es de absolutamente todas las personas que habitan el pueblo argentino", sostuvo Lavagna.En la oportunidad, destacó que a diferencia de los anteriores censos, este sondeo "pasa a ser un censo de derecho en lugar de un censo de hecho" y puso de relieve que esta será "la primera vez que se hace un censo digital en la Argentina, que se puede contestar a través de una página web segura".Además, el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indicó ante los diputados que, una etapa previa al relevamiento tradicional casa por casa que se realizará el 18 de mayo en todo el país.Lavagna explicó que el censo que debía realizarse en octubre de 2020 se postergó por la pandemia y destacó que "si lo seguíamos postergando se nos iba a juntar con las elecciones del año que viene"."Por eso la fecha ideal hubiera sido el año pasado pero, con el corrimiento de esos comicios, debimos pasarlo para este año. No tiene que ver con que se termine en una gestión o la otra", precisó.El titular del Indec estimó que la “misma noche” del 18 de mayo “o el día siguiente” se tendrá “el número muy grosero de cuántos somos” y adelantó además que", en tanto que "al año y medio la totalidad de los datos”.Señaló que se han visualizado "zonas donde tenemos mucho porcentaje de viviendas vacías, que no significa que estén vacías permanentemente" yTras afirmar que, el titular del Indec dijo que todos saldrán con una aplicación en el celular que les permitirá ver "la evolución de cómo van censando".Lavagna precisó que el censo presencial en una vivienda con cuatro personas durará unos 20 minutos, mientras que si en esa casa ya lo realizaron de manera digital solo llevará 40 segundos.También aclaró que el censo digital se realiza en la web oficial , y "no hay llamados telefónicos, no hay mails, no hay visitas previas. Desde ya no cobramos nada".El operativo tiene un, lo que no incluye la campaña de comunicación, y los costos se reparten: un 30% para la impresión y digitalización; un 38,6% para la estructura censal; y un 28,1 para logística (Correo)".Finalmente, Lavagna precisó que el costo promedio por persona en el mundo para realizar un censo es entre "3 y 5 dólares", al explicar que en Argentina demandará, en cambio, "3,1 dólar por persona censada".Al termino de la reunión, Camila Crescimbeni (PRO), que preside la Comisión de Población y Desarrollo Humano agradeció la presencia de Lavagna y puso de relieve la necesidad de "llevar adelante el censo con transparencia, vocación para seguir teniendo estadísticas firmes y acompañar una Argentina transparente de largo plazo para que nunca más vuelva una intervención del Indec".