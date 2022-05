Detuvieron al auxiliar de un jardín de infantes por el abuso de una nena

Familiares de los niños abusados se acercaron al jardín para pedir justicia.

El auxiliar portero de un jardín de infantes del partido bonaerense de La Matanza fue detenido acusado de haber abusado sexualmente de una nena de esa institución, en la que el pasado martes se produjeron disturbios cuando los padres fueron a reclamar a los directivos que el sospechosoEl hecho ocurrió en el Jardín N 1.000, ubicado en Solom 2218, del barrio Nicole, de la localidad de Virrey del Pino, donde el pasado martes a la tarde un grupo de familias se presentó para exigir la expulsión del portero que, según las denuncias,, y en ese marco se produjeron incidentes.En la mañana del miércoles, la inspectora jefa distrital 3 de La Matanza, Karina Mattivi, se presentó en la escuela e informó que por el momento cuentan con una denuncia por el abuso sexual de una niña."El auxiliar denunciado el jueves fue apartado preventivamente de la institución y por ahora tenemos una denuncia de una niña, mientras continúa el proceso administrativo, informó este miércoles a los medios presentes en la puerta del jardín.A su vez, la jefa distrital afirmó que se encuentran"La escuela está con una escucha atenta, una contención de toda la comunidad educativa", apuntó Mattivi y en cuanto a las funciones del acusado detalló que el hombre trabaja en el jardín hace cuatro años y que "tiene tareas de limpieza, atención de la puerta, cocina y desempeño de merienda".A su vez, la funcionaria educativa manifestó que la investigación en curso es "para determinar si las acciones que están en esa denuncia son así"."Por eso, el viernes, inspectoras realizan las acciones correspondientes con todas las docentes, con entrevistas e inspección ocular, para determinar lo que ocurría a la tarde", apuntó.Sin embargo, cerca de este mediodía, un grupo de madresa los dichos de la jefa distrital."Reclamamos que lleven detenida a la directora y maestras, lo encubrieron a este hombre. ¿Cómo una maestra va a mandar a una nena de 3 años con un hombre al baño?", se preguntaron ante la prensa."Es todo mentira lo que declaró la inspectora municipal, son todos cómplices, no podemos permitir que esto se abra mañana y haya clases normales con los nenes. Tienen que cambiar todos, los profesores, inspectores, todos"."Siendo docente no te podés no dar cuenta lo que tarda una nena en el baño. Tenemos que pedir justicia, ¿Cómo puede ser que la policía reprima de esta manera a una mamá?", agregaron sobre la respuesta policial a la protesta del pasado martes.Según fuentes policiales, todo se inició hace tres semanas atrás cuando una mujer de 26 años, madre de una de las alumnas del jardín,, de Virrey del Pino, contra el portero identificado como Carlos Matone.En tanto, el pasado martesque fueron determinados por el cuerpo médico legal, lo que motivó el reclamo en la puerta del jardín.Durante la manifestación, que se extendió por ocho horas, efectivos de la Policía bonaerense intervinieron cuando un grupo de familias comenzó a apedrear el frente de la institución escolar, e incluso ingresó a su interior, donde se produjeron desmanes y destrozos.Por otra parte, fuentes policiales confirmaron que el hombre acusado fue detenido en su domicilio ubicado en la localidad bonaerense de González Catán, del mismo partido, y que se encuentra a disposición de la fiscalía en turno, acusado por el delito de abuso sexual agravado.