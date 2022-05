Juan David Nasio: "La persona deprimida perdió un sueño inaccesible"

Nasio presenta en el libro varios casos de pacientes suyas que salieron adelante de su depresión.

Médico de la UBA, hizo su residencia en Psiquiatría en el Hospital Evita de Lanús y en 1969 se trasladó a Francia, donde entró en contacto con Jacques Lacan. A pedido de él, revisó la traducción al español de sus Escritos y en mayo de 1979, Lacan lo invitó a inervenir en su Seminario. Recibió en Francia la Legión de Honor en 1999 y la Orden del Mérito en 2004. Nasio dice que pudo comprobar que los pacientes deprimidos sufireron un traumatismo fuerte antes de los 16 años y al mismo tiempo generaron una ilusión desmedida respecto de lo que es la vida. Ambos hitos hacen que en algún momento de la vida adulta, frente a una desilusión, se depriman. La buena nueva que trae el psicoanalista -que cuenta en su libro varios casos en los que le tocó intervenir desde su consultorio--es que la depresión se cura en la mayor parte de los casos y propone un método que le dio resultado: la interpretación gráfica que les hace hacer a los que define como sus "analizantes". -Juan David Nasio: muy joven tendría 22 años y el jefe de servicio en aquella época, el doctor Mauricio Goldenberg, me dijo que yo me iba a ocupar de las señoras. Es un recuerdo que me genera mucha emoción, me veo con el guardapolvo blanco esperando a ocho o nueve viejitas muy temprano, porque los depresivos se despiertan muy temprano. Ahí estaban ahí listas las viejitas desde las 7 esperando la consulta con ese doctor Nasio. Era una decepción muy fuerte la que sentían. La depresión era de mi maravilloso oficio. En laaparece esaJDN: A mí lo que me preocupó es saber qué es lo que tenemos las personas que no estamos deprimidas que no tienen las personas que se deprimen.que el. Todos tenemos una espera, ilusiones, pero el deprimidoCuando tenemos sueños inaccesibles, demasiado ideales, nos podemos deprimir. Aunque hay que aclarar que la depresión no es un destino para todos los que hayan tenido un sueño inaccesible, demasiado fuerte, demasiado grande. Es un factor que predispone.JDN: Exacto.que esas personas, cuando eran chicas,. Traumatismo quiere decirfundamentalmente. O unque muchas veces es la separación de los padres o la muerte de una mamá o de un papá o de un abuelo que contó mucho para el chico. Otro, es un, un chico que fue muy maltratado o despreciado por los padres, humillado.Y el tercer traumatismo es elEsto va a predisponer para la depresión.JDN:No necesariamente. Pongamos el caso de una chica que fue traumatizada por el hermano mayor, que por ejemplo abusa de ella. Esa chica está traumatizada por lo que pasó con ese hermano, el tiempo pasa, ella va a estar siempre con un rencor y un dolor, se va a sentir culpable, se va a sentir mal. Y más adelante, ya como mujer, va a crearse ideas para comprensar eso diciéndose que ella es hermosa, que es seductora, que ella puede todo. Y ahí si llega a tener una decepción amorosa, se va a deprimir.Ahí tiene un buen ejemplo de un abuso sexual y maltrato de un hermano mayor a una hermanita y puede llegar a ser una mujer que se va a deprimir.En el libro, Nasio pone ejemplos de casos en los que le tocó intervenir. En la mayor parte de ellos logró la cura de la persona desprimida aunque también cuenta y ejemplifica con una paciente muy apegada a su manera sufriente de vivir que el éxito no está garantizado: en algunos casos los síntomas son muy resistentes,Uno de esos casos es muy impresionante porque involucra a una beba. Lo tituló "Clara, el bebé que se dejaba morir".Clara llega al consultorio porque su madre estaba preocupada porque no comía, no dormía y estaba lívida. En esa sesión y hablando con la madre, Nasio se da cuenta de que la mujer estaba atravesada por el padecimiento del suicidio de su hermana menor, que había muerto hacía ocho meses y la perseguía en sueños.Cuando cuenta esto porque el psicoanalista pregunta detalles de cómo duerme la madre, se pone a llorar desconsoladamente por el suicidio de su hermana. Y ahí Nasio hace una intervención que involucra a a la beba.Le dice: ¿Sabes, Clara? Acabo de enterarme de que no duermes. No duermes porque sientes que tu mamá está triste y quieres cuidarla. Pero ahora que sé por qué llora, te prometo que me voy a ocupar de ella. Soy yo quien va a ocuparse de la pena de tu mamá. ¡Ahora descansa, puedes dormir tranquila!La pequeña hizo un gesto de alivio y se acurrucó en el hombro de su madre.Nasio sabe que no comprendía el sentido de las palabras que decía, pero sí la música emocional.JDN: Esa historia es muy linda. Aunque le parezca raro, si usted lee en los libritos de pisquiatría infantil, la depresión del lactante es una depresión perfectamente establecida y conocida. Pero claro, es conocida por los profesionales porque uno no imagina que un bebé pueda deprimirse. Y cuando un bebé se deprime es un bebé que llora todo el tiempo, que no come, que está pálido y ahí yo cuento la historia porque me animé a hacer esa intervención porque tengo 55 años de trabajo, uno empieza a adquirir una sensibilidad. Un profesional tiene que ser humano y muy respetuoso del paciente.JDN: Sí, la. Es no quererse mucho, es estar descontento. De pronto no estoy bien conmigo y no estoy bien con la gente que está alrededor mío.Protesto, me enojo. Puedo ser muy generoso y luego soy muy rígido. Todos somos un poco neuróticos, pero yo distingo dos tipos de neurosis. La común y la que hace síntomas.JDN:, por eso cuento un caso terrible en el libro de una mujer que hoy está curada, una japonesa que en un episodio tremendo mató a su hijo y hoy está curada, trabajando y en pareja. Su vida siguió adelante. Por eso escriibí el libro. Tengo una chimenea con todas las tarjetas que me llegan de agradecimiento de los pacientes. Por supuesto, hay pacientes que no se han curado. Pero gran parte de ellos sí.JDN: A mí me gusta mucho dibujar, hacer esquemas, y trabajando con los pacientes en algún momento hago esquemas. Les pido a algunos que se sienten en el diván puede ocurrir que les pida que se sienten y dibujamos la cronología de los momentos más difíciles del paciente.Hay dos momentos importantes en la vida de un ser humano: son los momentos en los que se une a alguien o a algo (se une a un país, a una casa, a un oficio) y luego tenemos los momentos en los que nos separamos. De los padres, de una mujer, de un hombre, de una ciudad.Los actos de unión y desunión son fundamentales.Se me ocurrió que con el paciente depresivo él marcara en una línea horizontal de tiempo los momentos de unión y de desunión y las crisis depresivas. Eso nos ayudó mucho a trabajar en esos momentos y a curar la depresión. También resaltamos lo bueno.JDN: Sí,. Se reintepreta, es muy importante que sepa que él no es responsable y podemos pasar a otra cosa.JDN: La ansiedad es la angustia y la angustia es imaginar cosas negativas. ¿Qué es la angustia? Es un sentimiento desgradable de que yo pienso que en el futuro va a haber algo que me va a hacer sufrir.. Por eso. Que caminen mirando el suelo, haciendo lo que tienen que hacer hoy lo mejor posible. Y que tengan confianza en que en los momentos difíciles tendrán la herramientas para afrontarlos.