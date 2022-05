Las provincias avanzan en la aplicación del refuerzo de la vacuna anticovid

Foto Julian Varela

Provincia de Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

Entre Ríos

DEJA DE FUNCIONAR EL 0800 VACU Y QUEDARÁ PARA CONSULTAS EL 0800 COVIDhttps://t.co/lc8ZbtvjCB — Salud ER (@msaluder) May 3, 2022

Chubut

.@faapura FELICITÓ A LOS VACUNADORES Y A LAS VACUNADORAS DE #CHUBUT



Fue en el cierre de la Webinar “20 años, 20 vacunas”, realizada por el @msalnacion y la @opsargentina.

El ministro valoró el "trabajo grandioso" de quienes aplican las vacunas.



Más info: https://t.co/8wmTPrWHEj pic.twitter.com/qqnKgKCY72 — SaludChubut (@saludchubut) May 2, 2022

Neuquén

Tierra del Fuego

Jujuy

Formosa

Tucumán

En el Depósito Central del SIPROSA, recibimos una nueva partida de 8.690 dosis de vacunas antigripales que nos permitirá continuar inmunizando a la población adulta de #Tucumán pic.twitter.com/xa3luO4nOk — Luis Medina Ruiz (@LuisMedinaRuiz4) May 3, 2022

Corrientes

Misiones

Río Negro

San Luis

Santiago del Estero

Santa Cruz

Catamarca

La Rioja

Con operativos de vacunación po, las provincias avanzan en la aplicación dede la vacuna anticovid para quienes ya completaron sus esquemas iniciales en simultáneo a la campañapara mejorar la cobertura contra las enfermedades respiratorias e inmunoprevenibles.Según lo dispuesto por el(Cofesa) el refuerzo de la vacuna contra la Covid-19 comenzó a aplicarse al personal de la salud, personas mayores de 50 años, de 12 años con inmunocompromiso, fuerzas de seguridad y docentes, en especial para quienes tengan el esquema de vacunación completo y hayan pasado 4 meses desde que recibieron el primer refuerzo.En Buenos Aires, el ministro de Salud,, señaló días atrás que si bien "mejoraron las coberturas de las vacunas de calendario" en los últimos meses es necesariopara iniciar esquemas y sin turno para recibir los refuerzos.Kreplak recordó que "en la semana de la vacunación de las Américas, intensificamos la promoción de la importancia dey realizamos abordajes integrales de salud montando vacunatorios itinerantes".El Ministerio de Salud bonaerense apuntó que la cobertura de vacunación contra la covid 19 en la provincia era del 95% y el impacto en la disminución de las complicaciones y mortalidad por coronavirus "reafirman que la inmunización sigue siendo la estrategia de salud pública que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad junto con el agua potable".En la ciudad Bahía Blanca la campaña de vacunación se desplegará durante esta semana en diferentes barrios y centros comerciales y el director de la Región Sanitaria Primera, Maximiliano Nuñez Fariña, dijo a Télam que "el sistema de vacunación es muy alto en nuestra región, tenemos 291.000 personas con la primera dosis, alrededor de 260.000 con la segunda y más de 130.000 con las de refuerzo"."El sistema de vacunación viene y está funcionando muy bien, lo que sí ha mutado a un sistema más itinerante. Hemos dejado una sola posta de vacunación después de todas las que teníamos en Bahía Blanca en cada uno de los distritos con un número reducido de gente", añadió y explicó que van "barrio por barrio para para acercarnos a la gente que se quiera vacunar o que no tuvo la posibilidad de hacerlo lo más cerca de su casa".En Córdoba, luego del cierre de los centros masivos de vacunación, continúa lapara que la población regrese a los espacios habituales con más de 800 centros habilitados y cerca de 160 farmacias en toda la provincia.Desde el 27 de abril está vigente una campaña de inoculación de la cuarta dosis anticovid a mayores de 12 años, sin inscripción ni turnos previos.También se realizan campañas específicas de vacunación en más de 120 Salas Cunas, destinadas a niños y adultos, además de operativos móviles en los pueblos rurales de difícil acceso junto a voluntarios de la Cruz Roja Argentina.Santa Fe continúa con su operativo de vacunación con un incremento en los últimos días de concurrencia de personas para aplicarse la primera dosis de refuerzo debido a que hace cuatro meses, cuando les correspondía por el sistema de turnos, se dio el pico de contagios por la variante Ómicron.La ministra de Salud, Sonia Martorano , explicó que la aplicación de este refuerzo tuvo demoras debido a que "muchos turnos se habían dado entre enero y febrero" y las personas "estaban con covid y no se pudieron vacunar", cuando había 14 mil casos diarios de promedio en la provincia.La funcionaria informó que ya completaron el esquema con dos dosis más del 90% de los santafesinos y anticipó que "probablemente la semana que viene" será liberada la inoculación con la segunda dosis de refuerzo para mayores de 50 años, una vez que se concluya con la franja de mayores de 60 años.Mendoza comenzó el 14 de abril con la vacunación de la, personal de Salud e inmunosuprimidos, que pueden asistir a los centros de vacunación habilitados sin turno previo, con DNI."Llevamos adelante la campaña de vacunación más exigente y desafiante de nuestra historia, llegando a más de 4 millones de dosis inoculadas en la provincia, lo que significa que tenemos casi un 85% de personas con esquemas de vacunación completos", dijo el gobernador, Rodolfo Suarez, el pasado domingo en la apertura de sesiones de la Legislatura.En Entre Ríos, se desarrollanhace más de cuatro meses, con aplicaciones de 8 a 12, para mayores de 12 años que concurran con DNI y el carnet de vacunación.La ministra de Salud,, dijo que la pandemia puso "en valor al sector salud", donde la necesidad del "es el recurso humano", un pilar "fundamental para sostener los procesos de atención y cuidados".En Chubut, el ministro de Salud,, aseguró que "hay disponibilidad de dosis contra el coronavirus en todos los centros de vacunación y cada uno de los hospitales desarrolla su estrategia de acuerdo a los escenarios particulares".En diálogo con Télam, recordó que "las vacunas para el Covid-19 pueden ser coadministradas con cualquier otra vacuna, por lo cual resulta muy importante aprovechar las instancias de vacunación ya existentes para cumplimentar también los esquemas que pudieron haber quedado incompletos por causa de la pandemia".En Neuquén, la vacunación anticovid permitióen los dispositivos distribuidos en la provincia, donde se raelizan jornadas sin turno previo.La ministra de Salud,, sostuvo que "es importante" y señaló que "el proceso de vacunación en la provincia ha sido ejemplar y la vacuna ha jugado un rol fundamental en la última ola".Tierra del Fuego instrumentó un operativo para aplicarde la vacuna contra el Covid-19 a mayores de 50 años, personal de salud e inmunodeprimidos mayores de 12 años.Con la misma modalidad se inocula a personas que no han completado el esquema de vacunación, ya sea por la falta del primer refuerzo o de las dos aplicaciones iniciales, añadieron fuentes de la cartera de Salud provincial.En Jujuy se despliegan múltiples estrategias de vacunación para maximizar el acceso y que las personas completen los esquemas y, según lacoordinadora de Enfermería del Centro de Provincial de Adultos Mayores (Cepam), Agustina Córdoba, "es fluida la concurrencia para la tercera dosis aunque no tanto como cuando comenzó a aplicarse por libre demanda".Agregó que colocan "más primer refuerzo que el segundo refuerzo que por las prioridades se hace escalonado" para lo cual disponen la vacuna Pfizer.En Formosa, la directora de Epidemiología,, instó a la población a completar el esquema de vacunación contra el coronavirus "ante la llegada del invierno y la detección de cuadros de influenza".Aseguró en un comunicado que "el beneficio de la vacunación se vio reflejado en un menor número de infectados y fallecidos durante la segunda ola".En Tucumán, el ministro de Salud Pública,, pidió a todos aquellos "que no se colocaron la primera y segunda dosis de refuerzo contra el Covid-19 que lo hagan", ya que "por el frío, es probable que la cantidad de casos aumente pero si tenemos a la población vacunada tendremos menos complicaciones".La vacuna está disponible en todos los nodos de la provincia y para poder colocársela "las personas deben llevar su DNI y también el carnet de vacunación para registrarla dosis puesta, con respecto a los menores de edad es necesario que sus padres firmen un consentimiento", recordó el ministro.Corrientes mantiene su campaña de vacunación anticovid sin turnos previos y para todos los grupos etarios, y en días determinados por terminación de número de documento.En Misiones, autoridades de Salud recordaron que junto a la campaña de vacunación antigripal se lleva a cabo la aplicación deldestinadas a todas las personas en general, con la condición de que hayan pasado 120 días de la última dosis aplicada.Río Negro cuenta con 3, 244 enfermeros y 211 agentes sanitarios para realizar la vacunación "en etapas, gratuita, voluntaria y sin importar si la persona ya tuvo o no la enfermedad pero no durante la misma", indicaron fuentes sanitarias.En San Luis, la campaña de vacunación sigue en los centros habilitados y con operativos en distintos parajes y localidades alejadas de ciudades.Hace dos semanas, el Ministerio de Salud comenzó a enviar turnos para la aplicación de la segunda dosis de refuerzo para grupos de riesgo y personal sanitario.Santiago del Estero continúa la vacunación anticovid en vacunatorios permanentes para completar el esquema o recibir la dosis de refuerzo, a la vez que se realizan relevamientos y vacunación en terreno.Martha Tarchini, directora de Atención Primaria de la Salud, resaltó el "gran trabajo en territorio de los equipos de salud, tanto en Capital y La Banda como en el interior de la provincia, que están visitando a las familias casa por casa para completar esquemas de vacunación tanto del calendario nacional como los refuerzos para COVID, que son tan importantes en este momento".En Santa Cruz, donde se aplicaron 696.085 dosis del plan "Vacunar para prevenir", continúa la vacunación con aplicaciones de refuerzo.El municipio de Río Gallegos salió el último fin de semana a recorrer los barrios donde muchas personas se acercaban a aplicar la primera dosis, "por eso la importancia de estos operativos", informaron a Télam fuentes oficiales.La vacunación en dispensarios y vacunatorios municipales se realiza sin turnos, por orden de llegada y en el caso de la segunda dosis, para el personal de salud mayor de 18 años sin restricciones, personas mayores de 50 años sin restricciones y mayores de 12 años con inmunocompromiso.En Catamarca, la ministra de Salud, Manuela Ávila, reveló que el gobernador Raúl Jalil, "solicitó expresamente que profundicemos la campaña de vacunación contra el Covid-19. Por suerte la situación al día de hoy está controlada y se espera un repunte (casos) para mitad de año".El Ministerio de Salud catamarqueño difundió un calendario con todos los sitios donde se aplicaran los refuerzos e inicios de esquemas anticovid.En La Rioja, donde se aplicaron 640.000 vacunas que permitieron tener al 90,44% de los riojanos inoculados contra el coronavirus, la provincia aplica la cuarta dosis y el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, aseguró que "vamos a continuar desplegando el Plan Provincial de Vacunación para Covid en los distintos vacunatorios, y también las vacunas de calendario para que la gente pueda ponerse al día con los esquemas".En ese marco, este fin de semana hubo una exitosa jornada de cierre de la Semana de Vacunación de las Américas en el Parque de la Ciudad con actividades recreativas y el trabajo de las diferentes áreas de gobierno para que las familias riojanas disfrutaran de la tarde.