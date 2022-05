El Estado "tiene que ser el árbitro" en la búsqueda de la igualdad de género

La ministra mencionó que la iniciativa de ampliación de licencias por paternidad fue trabajada por 15 ministerios y secretarías / Foto archivo: Julián Varela.

"Buscamos que todos los trabajos y tareas dentro de las casas que recaen sobre las mujeres se redistribuyan" Elizabeth Gómez Alcorta

De aprobarse el proyecto, las gestantes pasarían de tener 90 a 126 días de licencia / Foto archivo.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, consideró este martes que el Estado debe "ser árbitro" en la búsqueda de la igualdad de género y, en ese sentido, aseguró que lascuyo envío al Congreso fue anunciado el lunes por el presidente Alberto Fernández favorecerá la redistribución de las tareas de cuidado en el hogar."El Estado tiene que ser el árbitro, el que tiene que trabajar por la igualdad y contra las violencias", remarcó Gómez Alcorta al referirse, en declaraciones a la radio AM750, al proyecto de Ley Cuidar en Igualdad presentado por el gobierno nacional para la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de la Argentina.La iniciativa extiende las licencias por maternidad, paternidad, crea nuevas por adopción y modifica otras, cambios cuyos costos estarán a cargo de la seguridad social y no de los empleadores."Buscamos que todos los trabajos y tareas dentro de las casas que recaen sobre las mujeres se redistribuyan", señaló Gómez Alcorta y agregó: "Las licencias en eso ocupan un lugar central, ya que si el padre al tercer día del nacimiento del hijo o hija tiene que volver a trabajar,".En este sentido, la ministra sostuvo que este proyecto es "para que tanto las mujeres como los varones tengan las mismas oportunidades de cuidar, para que no todo el trabajo recaiga en las mujeres, para que esa criatura tenga los cuidados de ambos progenitores, y para que no impacte en el momento de acceder al empleo que tienen las mujeres".En tanto, mencionó que la iniciativa de ampliación de licencias por paternidad fue trabajada por 15 ministerios y secretarías.Según detalló, de aprobarse el proyecto,, es decir, son 30 días antes del parto y 96 días posteriores.En el caso de, hasta llegar en ocho años a 90 días.Esto permitirá "compartir las tareas de cuidado y la organización familiar", enfatizó la ministra.Con respecto a las nuevas licencias que se incorporan, "los adoptantes tenían cero días de licencia que es una locura; a partir de sancionada la ley pasarían ambos adoptantes a tener 90 días" y, de igual modo, "los autónomos y monotributistas".