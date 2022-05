Definen la ley de respuesta integral al VIH en el plenario de comisiones

la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley de respuesta integral a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana. Foto: Raúl Ferrari

"Cada día que pasa que este proyecto no es ley, mueren 13 personas por causas relacionadas al sida", informó el presidente de la Asociación Ciclo Positivo.

Las comisiones de Acción Social, Salud Pública y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados tratarán durante el mediodía del martes en plenario el proyecto de ley de respuesta integral a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Hepatitis Virales, Tuberculosis (TBC) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), y en caso de obtener un, podría tratarse la semana próxima en el recinto."En función de los consensos alcanzados y los compromisos asumidos por les diputades de todos los bloques que han firmado el proyecto, que son más de 60, esperamos que este martes se emita un dictamen favorable y la semana próxima obtenga la media sanción",En este sentido, señaló que tienen "las mejores expectativas" y al mismo tiempo "mucha ansiedad" porque -recordó- aunque "hace seis meses estábamos en la situación de tener la media sanción", sin embargoy, como el proyecto caducó, tuvieron que presentarlo de nuevo, "por cuarta vez".La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables., afirmó en la presentación del proyecto que "no hay nada que esperar, ya que se debatió lo suficiente, nos costó muchas vidas de amigos y compañeros que quedaron en el camino de esta lucha""Cada día que pasa que este proyecto no es ley,. No hay más tiempo, tiene que convertirse en ley", apuntó.El jueves último, cuando quedaron conformadas formalmente diversas comisiones de la Cámara baja, organizaciones de la sociedad civil que pugnan por la sanción de esta norma se congregaron frente al Congreso para reclamar "el urgente tratamiento" de este proyecto de ley.