Comenzará el juicio para el juez que liberó imputado de abuso porque usó preservativo

Rodolfo Mingarini, el juez que había liberado con restricciones al imputado por abuso sexual porque utilizó el preservativo.

El juicio de destitución de un juez de Santa Fe que es investigado, entre otras causas, porque liberó a un imputado por abuso sexual con el argumento de que usó preservativo para cometer el delito , se iniciará el próximo martes en los Tribunales provinciales con la audiencia de vista de causa, informaron este lunes voceros judiciales.cuyo caso se conoció en septiembre del año pasado cuando fue suspendido en sus funciones porque en mayo había liberado con restricciones al imputado por abuso sexual porque utilizó el preservativo.En la audiencia del martes, prevista para las 11, el procurador de la Corte y denunciante, Jorge Barraguirre, y el magistrado imputado, expondrán sus valoraciones sobre el mérito de la prueba que ambos aportaron a la causa.Luego, el Tribunal de Enjuiciamiento estudiará el caso y dictará unaBarraguirre denunció a Mingarini en septiembre, aunque antesLa Procuración de la Corte pidió el juicio de destitución ante su "forma de razonar, expresarse y decidir" en procesos seguidos por la vulneración de derechos de mujeres, ya que en cinco causas no admitió la prisión preventiva de imputados por abuso sexual.Mingarini fue acusado por la Procuración por "incumplimiento reiterado de obligaciones del cargo y de falta o carencia de otras aptitudes esenciales para el cumplimiento de la función judicial", así como por "ignorancia del derecho".El juez, que está suspendido desde septiembre (por lo que cobra la mitad de su salario), será juzgado por un tribunal que componen los seis miembros de la Corte Suprema de Justicia, el diputado provincial Maximiliano Pullaro, el senador provincial Armando Traferri y representantes de los Colegios de Abogados de Rafaela y Reconquista.La causa por la cual la Justicia comenzó a investigar a Mingarini se ventiló en mayo del año pasado, cuando liberó con restricciones a un acusado de abuso porque le generó "duda" que se haya colocado un preservativo antes de cometer el hecho.“Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se tomó el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba", dijo Mingarini en la audiencia de prisión preventiva.Ese fallo fue revocado por su colega Fernando Gentile Bersano, de la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe, por lo que el acusado fue encarcelado en julio y ahora aguarda el juicio oral en cuyo marco la Fiscalía pedirá 12 años de prisión.Además de esa causa, el juez es investigado por otras resoluciones en audiencias donde se definía la libertad o la prisión preventiva de acusados por abuso, y también por haber rebajado penas con argumentos como que no habían efectuado golpes al momento del abuso o por no haber poseído antecedentes penales.