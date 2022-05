El presidente del club Español afirmó que "no sabía que se hacían apuestas"

Elías calificó de "lamentable" el hallazgo de drogas y armas de fuego durante el operativo realizado en las últimas horas

El presidente del Club Atlético Deportivo Español, Diego Martín Elías, afirmó este lunes que "no sabía que se hacían apuestas" en el campeonato de penales que se realizaba en el predio de la entidad deportiva, donde según la investigación policial se prometían premios en efectivo por hasta dos millones de pesos, y calificó de "lamentable" el hallazgo de drogas y armas de fuego durante el operativo realizado en las últimas horas en el que fueron detenidas 24 personas."Uno sabe que se juega por dinero porque cada equipo paga una inscripción importante, pero. Lo del arma es lamentable y lo de la droga también, pero es algo inherente al torneo", afirmó el directivo, tras la clausura del club ubicado en el barrio porteño de Flores.En el marco del operativo realizado por la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires quedaron detenidas 24 personas, se incautó un arma de fuego, estupefacientes y grandes cantidades de alimentos que carecían de todo tipo de control bromatológico.El presidente de la entidad deportiva subrayóNo hay ningún imputado del Club Español por la fiscalía y siempre dejé muy claro que estamos para su cooperación. Lo que hay es una clausura normal del tribunal de faltas por procedimiento protocolar de lo que se tiene que hacer".Además, Elías afirmó en declaraciones al canal TN que en el torneo participan equipos de fútbol barriales de Capital Federal y el conurbano bonaerense, con sedes de forma rotativa, por lo que se realizan en distintos clubes.. Lo que se estipula es la cantidad de tiempo, qué van a utilizar, de qué hora a qué hora y las condiciones básicas sobre roturas y limpieza", detalló y agregó que luego de este episodio considerarán no realizar estos eventos pero que se trata de un ingreso extra que percibe el club de 450.000 pesos por el alquiler del predio.El domingo, la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos del Ministerio Público Fiscal porteño, a cargo de Celsa Ramírez, realizó un operativo en el Club Deportivo Español, ubicado en avenida Santiago de Compostela 3873, a partir de una investigación que determinó la existencia de "un campeonato de penales clandestino donde se prometían premios de dinero en efectivo por sumas de hasta 2.000.000 de pesos y vehículos de alta gama" y se detuvo a 24 personas, organizadores del evento, según se informó en un comunicado de prensa.pero que no contaban con identificación alguna que acreditara tal extremo", precisó el MPF.Además de personal de la Fiscalía, intervinieron miembros del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF porteño, la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control.