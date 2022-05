Rearió el Paso Cardenal Samoré de Neuquén a Chile

(Foto: Alejandra Bartoliche).

(Foto: Alejandra Bartoliche).

(Foto: Alejandra Bartoliche).

(Foto: Alejandra Bartoliche).

(Foto: Alejandra Bartoliche).

La ruta hacia el reencuentro con familiares o allegados,debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, fue este domingo una constante en la reapertura del Paso Cardenal Samoré, que une a Argentina y Chile, en el marco de la jornada en la que se reanudaron los enlaces con ese país por vía terrestre para particulares y el transporte de pasajeros Un gran número de vehículos transitó este domingo el Cardenal Samoré, ubicado en la provincia de Neuquén.Desde hora temprana un gran numero de vehículos particulares esperaron en la ruta que lleva hasta el paso fronterizo, próximo a las localidades de Villa la Angostura y Bariloche, el inicio de las actividades, coordinadas por Gendarmería Nacional y llevadas adelante por el personal de Migraciones y Aduana.Els, mientras que el flujo de transporte de carga no fue interrumpido durante la pandemia.En la fila de vehículos, Alex, vecino de Bariloche, dijo a Télam: ", mis familiares la arrimarán hasta la frontera del lado chileno y yo la llevaré de vuelta a Bariloche".Inés, la madre de Alex, había viajado por unos días a su Osorno natal, para, cuando cerraron la frontera, y quedó en Chile sin poder regresar a la Argentina, donde vive junto a su hijo.Leo vive en Rancahue Machalin, Chile, a donde volvió este domingo de un viaje por distintas localidades de Argentina "Es un gran beneficio que esté abierta esta frontera,", sostuvo.El paso fronterizo abre de 9 a 15 desde Argentina a Chile y de 8 a 14 en sentido contrario, en razón de la diferencia horaria con el país trasandino.Juan Carlos, que, hermanos, tíos, primos, es chileno y reside en Villa la Angostura. Se emocionó al saber que en pocas horas estaría junto a ellos, así como Nancy, que fue a visitar en Puerto Saavedra a su tía, a quien no ve hace dos años.Incluso, hubo vecinos que este domingo se acercaron a la frontera desde localidades cercanas en taxi, para pasar a pie y luego ser recogidos por familiares que los esperan del lado chileno.En el sentido inverso, desde Chile hacia Argentina, el tránsito también fue fluido y las historias de vida giran en torno al reencuentro.Patricio y Elvira tienen sus nietos en Bariloche:, uno de ellos no lo conocemos porque nació durante la pandemia" y le mostró a Télam la caja de su camioneta: "todos estos son los regalos que se han ido acumulando, de cumpleaños, navidades, reyes magos; ahora le llevamos a los nietos todos los regalos juntos".Actualmente, en Chile no hay restricción para los viajeros que entran o salen del país y la homologación de vacunas ante el Ministerio de Salud de ese país es voluntaria.El testeo previo al viaje es solo recomendado, es decir que ya no se exige contar con un PCR negativo. Sin embargo, las autoridades chilenas anunciaron que realizarán testeos de manera aleatoria en los pasos fronterizos.Todos los viajeros deberán portar su Pasaporte Sanitario o C19, documentación que se tramita a través de la web oficial del Ministerio de Salud de Chile e implica completar una declaración jurada.Por su parte, los extranjeros o chilenos no residentes en el país deberán contar también con un seguro de salud que cubra Covid-19.