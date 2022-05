Un video con artistas reconocidos y 160 mil firmas reactivan el reclamo por Península Mitre

Es por hoy VER VIDEO

Un video musical con la participación del actor Mariano Torre, la cantante Elena Roger, el músico Lito Vitale y el cantautor fueguino Ignacio Boreal, junto con una petición en la plataforma Change.org que ya reunió más de 160 mil firmas, reactivaron el reclamo a la Legislatura de Tierra del Fuego para, considerado uno de los sitios de mayor valor ambiental del país por las reservas de carbono atesoradas en sus 2.400 kilómetros cuadrados de turbales.La zona ubicada en el sureste de la provincia más austral del país y equivalente en sus dimensiones a 25 veces la ciudad de Buenos Aires es conocida por estar prácticamente deshabitada en su totalidad y por su clima hostil que la convierten en uno de los lugares más inhóspitos del mundo.Sin embargo, entre otras características de su ecosistema,, humedales capaces de absorber y retener carbono, y de cumplir con ello una función clave en la mitigación de la crisis climática mundial.Según reveló "Sin Azul No Hay Verde" (SANHV) ,el programa marino de la organización no gubernamental (ONG) Conservation Land Trust (CLT),, "equivalente a más de tres años de emisiones de dióxido de carbono de toda la Argentina".Esa cantidad es capaz de mitigar las emisiones mundiales de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, principales causantes del calentamiento global, aseguró la ONG con base en estudios del Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación de Naciones Unidas (UNEP-WCMC) y a cálculos realizados por National Geographic Society.Además de ser un sitio de naturaleza prístina, casi sin intervención humana contemporánea,y restos de unos 800 naufragios producidos sobre sus costas.Ese proyecto, con distintos impulsores y denominaciones, se encuentra en análisis de los legisladores fueguinos desde hace 30 años, y aunque en 2022 volvió a tomar estado parlamentario, los dirigentes ambientales desconfían de su aprobación y se preguntan qué motivos existen detrás de tamaña dilación en su tratamiento.Es por eso queEn el video se escucha la cancióncon la participación de la cantante Elena Roger y del músico Lito Vitale, a la que se agrega un recitado del actor fueguino Mariano Torre, activo militante de SANHV y de la protección de la península."Península Mitre aún está intacta y es parte de ese 2% del planeta que no está impactado por el hombre, y por eso reviste una trascendencia central. Es una especie de joya mundial que debe preservarse. La canción y el video apuntan a eso", explicó Torre.El actor nacido en Ushuaia le pidió a la población de Tierra del Fuego y a todo el país que comparta la canción en las redes sociales y que se sume a la causa."Si muchísima gente le dice a los funcionarios que eventualmente están ocupando un cargo de decisión, que queremos y exigimos que este lugar se convierta en área protegida, no va a quedar más remedio que hacerle caso a la democracia y hacerlo", afirmó.Por su parte, Boreal, autor de la letra y la música de la canción, sostuvo que el tema "buscó ponerle una palabra a algo que necesita ser oído. La posibilidad que haya algo que regule, que se escriba, algo concreto como una ley", señaló.El cantautor fueguino recordó que la letra de "Es por hoy" nació "una noche, tocando la guitarra, como si 'bajara'", aunque reconoció la influencia de su propia experiencia en la península."Estuve caminando por el lugar y fue algo que me atravesó muchísimo. Por el momento de mi vida, por cómo me encontré ahí. Ahí nació la canción en mí", resumió el artista.quienes se dedican a viajar por el mundo practicando surf (una tradición que heredaron de su padre, uno de los pioneros de la actividad en el país) y filmando documentales que sirvan para "inspirar a las personas"."En 2015 hicimos una expedición a pie por Península Mitre durante 53 días con el objetivo de buscar y explorar olas en sus costas. Pero mientras recorríamos la península, nos dimos cuenta que había una causa mayor a la nuestra que era la de proteger el área. Ahí fue que decidimos enfocar el documental de la expedición en apoyar el proyecto de ley y actuar como comunicadores, mostrando las bellezas del lugar y su valor natural e histórico", explicó Julián Azulay en diálogo con Télam.Ese pedido se reactivó con la canción y el video de "Es por hoy" y ya alcanzó las 160 mil adhesiones.Para el abogado y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), Andrés Nápoli, la protección por ley de Península Mitre constituiría "una definición política y un rumbo a seguir por otras provincias"."Este lugar tiene un valor clave por la absorción de carbono, que es un elemento central y fundamental en la lucha mundial contra el cambio climático. Y que la provincia lo establezca como un sitio de preservación muestra el ejercicio de sus facultades en el manejo de los recursos naturales", aseveró el especialista."Sería una forma de no esperar a Parques Nacionales y de hacerse cargo de su propia jurisdicción. Y ese es un camino que vale la pena tomar", concluyó Nápoli.