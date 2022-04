Un eclipse parcial de sol pudo observarse desde la Patagonia

Desde Río Gallegos (Foto Walter Díaz)

Desde Península de Valdés, Chubut (Foto Maxi Jonas)

, en el primero de los cuatro eventos astronómicos que se producirán este año.El eclipse parcial de sol fue avistado por vecinos de El Calafate, desde la costanera local, junto alBryant González, responsable del proyecto Mochileros Astronómicos, explicó a Télam la importancia del fenómeno para la ciencia "por las mediciones que se pueden hacer" debido a que los eclipses "siempre son distintos. En este caso, si bien es parcial, no como el de 2010, sabemos que no volverá a repetirse".Vecinos de la localidad se acercaron poco después de las 15 al borde costero de la comuna para compartir el evento, con un cielo mayormente despejado, aunque por momentos con nubes, "porque, dijo González.Con las medidas de prevención recomendadas, los presentes permanecieron en el lugar hasta las 17,50, cuando finalizó el eclipse y comenzó a anochecer.El objetivo de la observación en Santa Cruz forma parte de la tarea que realiza Bryant González desde hace varios años.Su "mochila astronómica" porta varios elementos necesarios para aprender básicamente sobre los fenómenos del cielo, desde el año 2017 cuando partió de su Venezuela natal para recorrer ocho países y unas 200 ciudades.El productoSantacruceños de distintas localidades expresaron su admiración ante el fenómeno astronómico, principalmente a través de las redes sociales."Acá a las 16,45 empezamos a ver cómo la luna se atravesaba entre el sol y la tierra. Afortunadamente hoy tuvimos pocas nubes y pudimos disfrutarlo", dijo a Télam una, indicó este viernes en diálogo con Télam quey en el que se pudo ver al disco del Sol "como comido" ya queEste eclipse solar parcial fue el primero de cuatro eventos astronómicos que se producirán este año y pudo verse en Argentina, Bolivia, Paraguay y en el Pacífico" con un sol "en el poniente", es decir, que ocurrió por la tarde, desde las 17.36 hasta las 18.38, hora argentina., explicó la especialista en diálogo con Télam.García recordó que si bien los eclipses solares parciales no son tan "convocantes" como los totales, "este evento se ha vuelto un poquito famoso porque viene acompañado de otro que sucederá en dos semanas que será uno lunar total".Entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de mayo (alrededor de la 1) se producirá un eclipse total de Luna, un fenómeno que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y produce un cono de sombra que oscurece al satélite y "no hace que ésta desaparezca, sino que se vea enrojecida".