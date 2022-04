Sociedad

30-04-2022 13:21 - vaticano

"Esta pierna no es buena, no funciona", dijo el Papa al recibir sentado a peregrinos de Eslovaquia

"El médico me dijo que no caminara y a mí me gusta ir, pero esta vez tengo que obedecer", se disculpó Francisco durante una audiencia en el Aula Pablo VI del Vaticano. El pontífice padece una artrosis avanzada.