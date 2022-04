Efemérides del 30 de abril

La historia al día VER VIDEO

- HOSPITAL DE NIÑOS. En el barrio Norte de Buenos Aires se inaugura el Hospital de Niños a instancias del médico Ricardo Gutiérrez, quien lo dirigió desde agosto de ese año hasta su muerte en 1896. Hoy lleva el nombre de su promotor y cuenta con más de 50 especialidades en pediatría.- JOSEPH THOMSON. El físico británico Joseph Thomson descubre el electrón, una partícula aproximadamente 1.000 veces más ligera que el hidrógeno que al moverse por un material conductor produce la corriente eléctrica. Thompson recibió en 1906 el premio Nobel de Física por sus estudios acerca del paso de la electricidad a través de los gases.- RIVER PLATE. El equipo del Club Atlético River Plate disputa el primer partido oficial de su historia. Fue una derrota por 3-2 ante Facultad de Medicina por el Torneo de Tercera División. Los riverplatenses se habían afiliado a comienzos de 1905 a la Argentine Football Association, antecesora de la actual federación del fútbol argentino.- FUNDACIÓN DE LA OEA. En una cumbre de 21 países americanos en Bogotá se crea la Organización de Estados Americanos para “fortalecer la paz, la seguridad y consolidar la democracia en el continente americano”. Hoy está formada por 35 países y es la continuadora de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, creada en 1890.- AEROPUERTO DE EZEIZA. El Gobierno del general Juan Domingo Perón inaugura en la localidad de Ezeiza el Aeropuerto Internacional Ministro Juan Pistarini, llamado así en honor a quien fuera su promotor y por entonces ministro de Obras Públicas.- HIGH VOLTAGE. Se publica en Australia el álbum High Voltage, el primero de la banda AC/DC, una de las más exitosas y populares del hard rock.- GUERRA DE VIETNAM. Al cabo de 19 años y medio de conflicto, concluye la Guerra de Vietnam con la victoria de las tropas comunistas de Vietnam del Norte sobre las de Vietnam del Sur, que tuvo como aliado a Estados Unidos. La también llamada Segunda Guerra de Indochina fue la peor derrota militar estadounidense. Se calcula que murieron en total entre 966 000 y 3 010 000 vietnamitas- MADRES DE LA PLAZA. En plena dictadura cívico-militar, catorce mujeres encabezadas por Azucena Villaflor marchan por primera vez en la Plaza de Mayo para reclamar por sus hijos desaparecidos. Un policía les había dicho que no podían reunirse allí, por lo que desde entonces comenzaron a marchar alrededor de la Pirámide de Mayo.- ROGER WATERS. El músico inglés Roger Waters publica en el Reino Unido el disco “The pros and cons of hitch hiking”, el primero como solista luego de su salida de la banda de rock Pink Floyd.- GUY WILLIAMS. A la edad de 65 años muere en el barrio porteño de La Recoleta el actor estadounidense Guy Williams, famoso en América Latina por protagonizar la serie “El Zorro”, emitida entre fines de la década de 1950 y principios de la de 1960. También actuó en los exitosos ciclos televisivos “Perdidos en el espacio” y “Bonanza”.- WORLD WIDE WEB. La Organización Europea para la Investigación Nuclear libera el código fuente del WorldWideWeb, con lo que marca un hito al abrir al dominio público el acceso al software de internet, que comenzó así su expansión por todo el mundo.La primera web estuvo centrada en la información sobre el proyecto WWW.- MONICA SELES. La tenista serbia Mónica Seles, número uno en la clasificación del tenis femenino, es apuñalada con un cuchillo por un espectador en medio de un partido con la búlgara Magdalena Maleeva en la ciudad alemana de Hamburgo. Seles volvió al circuito dos años después, pero no pudo recuperar su condición de mejor jugadora del mundo.- ERNESTO SÁBATO. A la edad de 99 años muere en la localidad bonaerense de Santos Lugares, el físico y escritor Ernesto Sábato, autor de la saga de novelas “El túnel”, “Sobre héroes y tumbas” y “Abaddón el exterminador”. Presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que reunió testimonios sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.- DÍA DEL JAZZ. Se celebra el Día Internacional del Jazz, instituido en 2011 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para promover “las virtudes de este género musical como herramienta educativa y motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos”.