Anuncian el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Bienestar Animal

FORO FEDERAL DE BIENESTAR ANIMAL VER VIDEO

Cabandié planteó que no se puede demorar "un minuto más" en comprender la problemática del bienestar animal / Foto: Archivo Télam.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, destacó, en el marco del, que se se asiste a "una nueva etapa de cambio de paradigmas” en la consideración, por parte de la sociedad, de, al anunciar los puntos centrales que contendrá unsobre bienestar animal elaborado con la participación de distintos sectores, que será enviado al Congreso para su tratamiento.Cabandié enumeró los distintos aspectos consensuados "con la participación amplia de academias, agencias, ONG, y de los que vienen peleando cada día, con mucho esfuerzo en torno a los derechos de los animales”, al hablar en el cierre del Foro Federal de Bienestar Animal, que se realizó en coincidencia con el Día del Animal, en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada.“En el siglo 21 aún no se comprende, pese a innumerables fallos de la justicia, incluso en la Argentina, la totalidad de la importancia de respetar los derechos de los animales, que son seres vivos, que nos ponen en una situación que debemos resignificar”, dijo el ministro.En ese marco, planteó que no se puede demorar "un minuto más" en "comprender la problemática del bienestar animal".; con la posibilidad de importar fauna silvestre como si fuera un bien producido; no podemos estar con zoológicos o cotos de caza, y debemos aumentar las penas”, postuló.El ministro agregó que, desde el Gobierno nacional, “de ninguna manera" se va a permitir que salgan del país "trofeos de caza, representando lo peor de una sociedad que quedó en el pasado”, yPor su parte, la secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, Beatriz Domingorena, destacó que el objetivo del foro es “repensar y cambiar paradigmas, para asistir a nuevos cuerpos normativos e instar a políticas públicas territoriales que sean una herramienta en la construcción del bienestar animal”.Elconstituye un espacio de intercambio amplio y plural en cuyo marco se busca impulsar una ley que proteja y mejore las condiciones de vida de los animales, y está destinado a investigadores, especialistas, instituciones públicas y privadas y personas interesadas en la temática de todo el país.