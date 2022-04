Incendio en un edificio de Floresta: cuatro adultos y tres niños derivados a hospitales

Aún no pudo determinarse si fue intencional o si se produjo por un desperfecto eléctrico o del uso de una garrafa. Foto: Victoria Gesualdi

Trece personas tuvieron que ser asistidas por médicos del SAME por inhalación de humo y siete fueron derivadas a hospitales porteños, entre ellas tres niños, como consecuencia de un incendio en un edificio del barrio porteño de Floresta, informaron fuentes policiales y sanitarias.El comandante Marcelo Itre, a cargo del operativo de bomberos que trabajó en el lugar, afirmó quey remarcó que aún no puede determinarse si fue intencional o si se produjo por un desperfecto eléctrico o del uso de una garrafa.El bombero también aclaró que el departamento del piso superior fue afectado por humo y hollín y "algunos objetos de plástico del balcón fueron derretidos por el calor del fuego, pero éste no llegó al interior" de la vivienda.Por su parte,y siete de ellos tuvieron que ser derivadas a los hospitales Piñero y Álvarez, entre ellos tres menores.En tanto, tres mujeres, dos hombres y una niña fueron asistidas en el lugar con unidades de oxígeno, según especificó Crescenti.Algunosmientras los bomberos realizaron una inspección por los distintos pisos mientras otro equipo atacó las llamas con una línea de alta presión, según precisaron fuentes de la Policía de la Ciudad.