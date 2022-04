Descartan que la calza hallada en un rastrillaje pertenezca a Guadalupe

En la denominada "Zona 0" continuaban este jueves los trabajos de rastrillaje de las fuerzas federales y los técnicos / Foto: Nicolás Varvara

El miércoles más de 100 efectivos de fuerzas de seguridad realizaron un rastrillaje / Foto: Nicolás Varvara

Yamila Cialone, la mamá de, la niña desaparecida en San Luis el 14 de junio de 2021, confirmó este jueves que la ropa encontrada en el rastrillaje que realizaron el miércoles más de 100 efectivos de fuerzas de seguridad, por orden de la justicia federal en la zona sur de la ciudad, "no pertenecen" a su hija."Recién salgo de Fiscalía Federal para reconocer la prenda que encontraron en el rastrillaje del día martes. Dicha prenda, y no es la calza que llevaba al momento de la desaparición. Gracias a Dios es un alivio para la familia", posteó la mujer que no quiso hablar con la prensa, porque sostiene que algunos medios "han montado un circo mediático" alrededor del caso "sin empatía" hacia la familia.Por su parte,madre de Marita Verón, desaparecida hace 20 años, víctima de trata de personas, y agregó que la "vamos a seguir buscando hasta que aparezca".porque en el expediente hay puntos oscuros que nunca fueron desentrañados", dijo Trimarco sobre los operativos de rastrillaje y las medidas que la Fiscalía Federal lleva adelante desde noviembre último, cuando la causa cambió de jurisdicción.Además, Trimarco sostuvo que el manejo mediático del caso "ha sido muy malo" porque"La policía de San Luis hizo todo lo que pudo pero no están preparados para enfrentar este tipo de delitos, por lo que pedimos el pase a la Justicia Federal, que hoy actúa con cuatro fiscales recomendados por la Fundación con experiencia en estos casos y recursos técnicos para llevar adelante la investigación", señaló.Al tiempo que agregó: "Pusimos todo a disposición para encontrar a esta criatura y cada día pedimos por su aparición".Todas las medidas que se tomaron a nivel Federal fueron impulsadas personalmente por ella a quien sólo anima su compromiso "con Guadalupe", aclaró.y agregó que por eso "nos constituimos en querellantes particulares en la causa Federal y no hemos dejado de impulsarla nunca".En ese sentido, la mamá de Marita señaló: "Hemos hecho esfuerzos económicos inmensos por sostener esa querella y por contener a la madre doliente, nunca abandonamos el caso, contactamos a la madre con el presidente de la Nación y las máximas autoridades nacionales, pagamos abogados, viajamos al lugar y permanecimos en contacto hasta que nuestras llamadas dejaron de ser contestadas".Destacó que en este tipo de delitoy apuntó que "a todas las víctimas nos ha pasado lo mismo, por eso es importante que permanezcamos juntas y comunicadas, porque esto se aprende en el camino y en colaboración permanente"."A la causa de mi hija la llevo adelante yo, poniéndome al frente de las investigaciones, atando cabos y escudriñando pistas y fue así como los culpables de su desaparición terminaron presos, que no digan donde esta no significa que no estén pagando por su crimen", añadió.Finalmente, Trimarco manifestó que si bien sus abogados son informados como querellantesque acompañan en una mañana fría y ventosa que complica el avance de los trabajos."Se busca descartar o profundizar las hipótesis planteadas por la investigación provincial, en su momento", afirmó el Fiscal Federal Cristian Rachid.