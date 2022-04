Geriátrico de Villa Urquiza: investigan si el incendio se generó por un problema eléctrico

Foto Alejandro Santa Cruz.

que causó este miércoles por la noche la muerte de tres adultos mayores podría haber sido originado por un problema eléctrico, dijo el jefe de la Oficina de Siniestros de Bomberos de la Ciudad."Estamos obviamente confirmando, todavía no lo estoy aseverando, que esas sean las causales; estamos trabajando, pero todo más o menos viene orientado en cuanto a un problema eléctrico", declaró esta mañana el subcomandante Eduardo Jamur en declaraciones a la prensa desde en el lugar del siniestro.En cuanto a las tareas investigativas, precisó que se observó en el ambiente donde hubo fuego "el inicio en la parte céntrica de esa habitación y estamos cotejando algunos lugares donde hay una estufa de cuarzo y hay un ventilador de techo".El incendio ocurrió en el geriátrico "Hogar Pehuén", ubicado en la calle Bauness 2130.El fuego se inició en el primer piso del establecimiento, donde residían 17 adultos mayores.Las llamas se propagaron a dos ambientes de ese primer piso y, cuando llegaron los bomberos y las ambulancias del Same a rescatar a las víctimas, hallaron a tres mujeres ya fallecidas.Al respecto, Jamur indicó que el fuego se inició "en una de las habitaciones del primer piso hacia el lateral izquierdo".Agregó que en la habitación donde había camas y mobiliarios propios del lugar "quedó una persona fallecida, y sobre el mismo frente al lateral derecho hay otra habitación de las mismas dimensiones en la cual si bien no alcanzaron las llamas, los efectos de la combustión fueron los que afectaron a las otras dos víctimas fatales".